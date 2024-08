Spagna: video su dune protette, indagine su Katy Perry

MADRID. – Le autorità spagnole stanno conducendo un’indagine sulla cantante americana Katy Perry, accusata di aver girato un video musicale senza le necessarie autorizzazioni su dune di sabbia protette nelle isole Baleari. Il video in questione, realizzato per il suo ultimo singolo “Lifetimes”, mostra la popstar mentre si diverte sulle spiagge e nei locali di Ibiza e Formentera. Tuttavia, alcune scene che sembrano essere state girate sulle dune protette dell’isola di S’Espalmador, a Formentera, hanno sollevato allarme tra gli ambientalisti e le autorità locali.

Secondo una dichiarazione ufficiale del governo spagnolo, la società di produzione responsabile del video non ha richiesto le necessarie autorizzazioni per girare in una zona ambientalmente sensibile. Katy Perry non ha ancora rilasciato commenti in merito.

Nonostante l’avvio delle indagini, i funzionari di Madrid hanno chiarito che la cantante non è personalmente indagata per “reati contro l’ambiente”, specificando che le riprese in aree protette possono essere autorizzate se richieste correttamente. Il dipartimento per l’ambiente delle Isole Baleari ha confermato che sono state avviate “azioni investigative preliminari” per far luce sulla vicenda.