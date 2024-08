Ucraina, Mosca: “Offensiva Kursk impedirà negoziati”. Kiev: “Non ci fermiamo”

MADRID. – Non si arresta l’offensiva ucraina nella regione occidentale russa di Kursk, che in un post su X pubblicato nella serata di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito un “fondo di scambio” che più sarà sostanzioso più potrebbe rivelarsi “pesante” sul tavolo dei negoziati.

Negoziati che però, secondo quanto dichiarato questa mattina da Rodion Miroshnik, diplomatico del Ministero degli Esteri russo, proprio l’azione intrapresa da Kiev in Russia “ha messo in secondo piano”. Per Miroshnik, infatti, “Tutti capiscono che, portando avanti attività terroristiche nella regione di Kursk, l’Ucraina ha, come minimo, sospeso la questione dei colloqui di pace a lungo termine”.

Dunque, a suo dire, “Non ha molto senso, a questo punto, avviare un dialogo con un avversario assolutamente delirante. Questo è ciò che ha detto il presidente. La questione con chi stiamo negoziando rimane quindi rilevante”.

Tornando a Zelensky, il presidente ucraino, sempre su X, ha inoltre affermato di essere “costantemente in contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e ricevo rapporti sulla situazione del fronte e sulle nostre operazioni nella regione di Kursk. Nonostante le battaglie difficili e intense, le nostre forze continuano ad avanzare”.

Il presidente ucraino ha specificato che “Sotto il controllo ucraino si trovano attualmente 74 località dove vengono effettuate ispezioni e misure di stabilizzazione. Lo sviluppo di soluzioni umanitarie per questi territori continua”.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato oggi di aver distrutto 117 droni ucraini in Russia durante la notte. Mosca ha affermato che i droni sono stati distrutti principalmente nelle regioni di Kursk, Voronezh e Belgorod e Nizhny Novgorod, e che sono stati abbattuti anche dei missili.

Nel frattempo, il governatore della regione russa di Belgorod, adiacente a quella di Kursk Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato lo stato di emergenza in quanto “la situazione continua a essere estremamente difficile e tesa. Pertanto, prendiamo la decisione, a partire da oggi, di dichiarare lo stato di emergenza regionale in tutta la regione di Belgorod… con un successivo appello al governo affinché dichiari una situazione di emergenza federale”. Fino ad oggi due insediamenti nella regione di Belgorod sono stati attaccati dai droni delle forze armate ucraine. Non ci sono state vittime.