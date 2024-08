Venezuela, ministro Albares: “La Spagna impegnata nella ricerca di una pace negoziata”

Il ministro Albares, nel corso del “question time” al Senato, ha spiegato la posizione della Spagna di fronte all’aggravarsi della crisi politica venezuelana dopo le elezioni del 28 giugno

MADRID – Il governo spagnolo è impegnato nella ricerca di “una soluzione negoziata” alla crisi venezuelana. Questa è la ragione per la quale è in costante dialogo con il governo del presidente Maduro e con l’Opposizione rappresentata da Edmundo González Urrutia e Maria Corina Machado. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares. Il capo della diplomazia iberica ha ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la posizione spagnola in merito al conflitto politico che divide il Venezuela. Ha affermato che questa “è molto chiara: rispetto della volontà democratica dei venezuelani e rispetto dei diritti umani fondamentali”.

Il ministro Albares, nel corso del “question time” al Senato, ha spiegato la posizione della Spagna di fronte all’aggravarsi della crisi politica venezuelana dopo le elezioni del 28 giugno. Come si ricorderà, il presidente Maduro, candidato alla rielezione, è stato proclamato vincitore dal Consiglio Nazionale Elettorale con il 51 per cento dei voti. Ma l’organismo elettorale ancora non ha reso pubblici, come reclama la stragrande maggioranza dei governi democratici, i verbali dei seggi. Anche Edmundo González Urrutia si è proclamato vincitore della tornata elettorale. Ma, a differenza del suo avversario, ha affermato di avere le prove del suo trionfo; documenti elettorali che, per maggiore trasparenza, ha pubblicato sui social-network.

Il ministro, nel suo intervento, ha assicurato di essere in permanente contatto con i leader di Brasile, Colombia, Messico, Cile, Repubblica Dominicana, Canada e Panama e dei governi dell’Unione Europea. Ha anche espresso preoccupazione per gli oltre 150mila spagnoli e oriundi che risiedono in Venezuela e solidarietà per gli oltre 450mila venezuelani che hanno fatto della Spagna la loro seconda Patria.

Ha quindi posto l’accento sulla dichiarazione congiunta firmata il 3 agosto da Spagna, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. Il ministro Albares ha spiegato che nel documento si esprime “preoccupazione” per la situazione in Venezuela. E si chiede al Governo Maduro di rendere pubblici i registri elettorali. Il governo spagnolo, così come tutti quelli che hanno firmato la dichiarazione congiunta, ritengono che “una verifica” sia essenziale “per riconoscere la volontà del popolo venezuelano”. Nella dichiarazione si chiede anche il rispetto dei diritti di tutti i venezuelani. In particolare, dei leader politici

“Chiediamo – ha detto il ministro Albares – tutto ciò che la Spagna chiedeva già il 29 luglio”.

Il responsabile della diplomazia spagnola ha sottolineato che c’è “totale sintonia” con il lavoro dell’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Josep Borrell. Ha quindi annunciato che, su richiesta del governo spagnolo, il Consiglio Affari Esteri del 29 e 30 agosto affronterà la problematica venezuelana. Ha anche assicurato che l’opposizione venezuelana “riconosce e apprezza” il ruolo che svolge la Spagna.

Il ministro degli Esteri ha difeso, nel corso del “question time” il ruolo che svolge l’ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero “nei dialoghi e nelle mediazioni” in Venezuela. E, in risposta alle critiche mosse dal Partito Popolare, ha assicurato che il Senato “non arriva a controllare i privati cittadini”.

Quindi, dopo aver assicurato che il leader del maggiore partito d’opposizione, Alberto Núñez Feijóo è informato di ogni passo fatto dal governo, ha fatto un appello all’unità; appello rivolto a tutte le forze politiche:

“Vi chiedo di unirvi alla posizione del governo – ha esortato -. Vi chiedo di sostenere il lavoro di coloro che parlano con l’Opposizione e il Governo venezuelano per cercare favorire un accordo tra i venezuelani”