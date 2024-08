Medio Oriente, Israele declassato da Ficht, Netanyahu minimizza

MADRID. – Nel tentativo di sdrammatizzare il declassamento, roso noto ieri da Ficht Ratings, del paese da lui guidato da “A+” ad “A”, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che tale evento “è il risultato del fatto che Israele ha dovuto far fronte a una guerra su più fronti che gli è stata imposta”.

Secondo il premier, “Il rating verrà nuovamente aumentato quando vinceremo”. A fargli eco anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che ha definito la decisione di Ficht “naturale” in un contesto di guerra. Per Smotrich, l’economia israeliana si riprenderà “dopo le misure responsabili che il govetno intende adottare”.

Va detto che Ficht ha anche mantenuto negativo l’outlook del rating, il che significa che è possibile un ulteriore declassamento. “A nostro avviso, il conflitto a Gaza potrebbe durare fino al 2025 e c’è il rischio che si estenda ad altri fronti”, ha affermato l’agenzia in una nota.

Ieri, lo shekel israeliano è sceso fino all’1,7% rispetto al dollaro e le azioni hanno chiuso in ribasso di oltre l’1% a Tel Aviv, con gli investitori estremamente preoccupati per un possibile attacco a Israele. Ficht prevede che il governo israeliano aumenterà in modo permanente la spesa militare di circa l’1,5% del PIL rispetto ai livelli pre-bellici.