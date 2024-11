In breve, migranti cercano di raggiungere a nuoto la costa di Ceuta

Il tentativo è stato soffocato immediatamente dalla vigilanza della Guardia Civile. Questa è riuscita ad intercettare circa 50 migranti che si erano gettati in mare nel vano tentativo di raggiungere la costa di Ceuta.

Le persone intercettate, per lo più giovani, sono state riportate in territorio marocchino, conformemente agli accordi bilaterali in materia di migrazione. La Guardia Civile continua a vigilare la zona peer evitare ci possano essere altri tentativi.

Redazione Madrid