Real Madrid, i convocati per la Supercoppa: c’è anche Mbappé

MADRID. – Il Real Madrid ha svelato la lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro l’Atalanta, in programma mercoledì. La grande sorpresa è l’inclusione di Kylian Mbappé, che potrebbe fare il suo esordio ufficiale con la maglia dei Blancos. Dopo mesi di speculazioni, la stella francese è finalmente pronta a scendere in campo sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Oltre a Mbappé, tra i convocati figurano anche il giovane talento brasiliano Endrick e i difensori David Alaba, Fran García e Jacobo, tutti recuperati per la sfida. Il Real Madrid, che punta a iniziare la stagione con un trofeo, ha reso nota la lista completa dei giocatori tramite i propri canali social.

L’attenzione è ora tutta rivolta a mercoledì, quando i Galacticos affronteranno l’Atalanta in un match che si preannuncia avvincente, con Mbappé al centro dei riflettori.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Courtois, Lunin y Fran.

Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, F. Mendy y Jacobo.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.

Attaccanti: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick y Brahim.