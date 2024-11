Petrolio, Opec riduce stime crescita domanda mondiale nel 2024 e 2025

MADRID. – L’Opec ha rivisto al ribasso le sue previsioni per la crescita della domanda globale di petrolio nel 2024 e 2025. Nel suo ultimo rapporto mensile, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha ridotto le stime di crescita della domanda mondiale per il 2024 di 135.000 barili al giorno, portandola a 2,1 milioni di barili al giorno, rispetto ai 2,4 milioni previsti inizialmente. Nonostante il calo, la domanda resta comunque superiore alla media storica di 1,4 milioni di barili al giorno registrata prima della pandemia di Covid-19.

L’Opec attribuisce questa revisione ai dati effettivi del primo trimestre del 2024 e, in alcuni casi, anche del secondo trimestre, nonché alle aspettative più contenute per la crescita della domanda di petrolio in Cina. Per il 2025, la domanda globale è stata ulteriormente ridotta di 65.000 barili al giorno, raggiungendo circa 1,8 milioni di barili al giorno.

La domanda di petrolio nelle regioni OCSE dovrebbe aumentare di 0,2 milioni di barili al giorno nel 2024, mentre nei Paesi non OCSE si prevede una crescita di circa 1,9 milioni di barili al giorno.