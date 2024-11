Calcio venezuelano: 0-1 al Portuguesa, Caracas torna alla vittoria dopo sei mesi

CARACAS. – In questo turno di campionato, il Caracas ha ritrovato la strada della vittoria: 0 – 1 in casa del Portuguesa con una rete di Andris Herrera (52’). I “capitolini” non portavano a casa l’intera posta in palio dall’11 febbraio, quando s’imposero 0 – 1 a Maracaibo grazie ad un gol di Ender Echenique, allora c’era in panchina Leonardo González (poi sostituito da Henry Melendez).

Da li in poi i “Rojos del Ávila” avevano smarrito la strada della vittoria compromettendo il loro percorso nel Torneo Apertura. Mentre in questo Torneo Clausura, la formazione allenata dall’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca aveva collezionato una vittoria, un pareggio (0 – 0 contro il Deportivo La Guaira) e una sconfitta (1 – 2 con il Rayo Zuliano).

Al Deportivo Táchira é bastata una rete di Anthony Uribe (10’) per aggiudicarsi i tre punti contro il Rayo Zuliano. Con questo risultato, il “Carrusel Aurinegro” balza in vetta alla classifica con 7 punti (in coabitazione con il Carababo).

Nella denominata “Ciudad de los caballeros”, successo 2 – 1 dell’Estudiantes de Mérida sull’Academia Puerto Cabello. Per gli “andinos” sono andati a segno: Ángelo Peña (53’) e Elías Alderete (55’), mentre per i “porteños” Rodrigo Rivas (70’) ha gonfiato la rete avversaria.

All’Olímpico gara spettacolare tra Deportivo La Guaira e Angostura. I “naranjas” si sono imposti per 3 – 2, ma che sofferenza! La formazione allenata da Juan Domingo Tolisano, dopo 33 minuti conduceva la gara per 3 – 0 grazie alle reti di Juan Carlos Castellano (11’), Jorge Gutiérrez (15’) e Keiber Lamadrid (33’). Poi é iniziata la rimonta della squadra dello stato Bolívar frutto dell’autorete del portiere Cristopher (45’+1) e Aldry Contreras (86’).

Questi gli altri risultati della terza giornata del Torneo Apertura della Liga Futve: Carabobo – Monagas 0 – 0, UCV – Inter de Barinas 0 – 0, Zamora – Metropolitanos 0 – 1.

La Liga Futve tornerá in campo la prossima settimana quando tra martedí e giovedí, si disputerá la quarta giornata.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)