Lucani nel Mondo, a Matera la serata evento del Premio Mondi Lucani

MADRID. – Grande successo per la sesta edizione del Premio Mondi Lucani, tenutasi il 9 agosto a Matera presso Alvino Relais – Mulino Contemporaneo. L’evento ha celebrato sei Lucani nel Mondo, aggiungendoli a un network di oltre 50 premiati. Tra i riconoscimenti spiccano figure di rilievo come Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di Cassazione, l’attore Carlo De Ruggieri, e la giornalista Rai Maria Soave, tutti con radici lucane.

Durante la cerimonia, i premiati hanno raccontato le loro storie, intervistati dalla giornalista Maria Cristina De Carlo di TRM Network. Hanno accettato il “patto etico” del Premio, impegnandosi a collaborare per lo sviluppo della Basilicata, promuovendo opportunità di crescita e sinergie con il territorio.

Il Premio Mondi Lucani, fondato su valori di connessione, restituzione e network, ha portato dal 2019 a significativi risultati. Tra questi, esperienze professionali per giovani lucani in Italia e all’estero, collaborazioni con università e imprese, e un evento promozionale a New York. Recentemente, la Basilicata è stata coinvolta nel programma di eventi per il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore, grazie alla visita della Regione Normandia a Matera.

La serata ha visto anche la partecipazione di studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, che hanno condiviso le loro esperienze di stage presso lo Studio Viguier di Parigi, reso possibile grazie all’architetto Francesco Paolo Zaccaro, premiato nel 2021. Un momento emozionante è stato l’omaggio dell’attore Carlo De Ruggieri a Mario Trufelli, recentemente scomparso, con la recitazione della poesia “Lucania”.

Pasquale Pepe, Vice Presidente della Regione Basilicata, ha elogiato l’evento per la sua capacità di creare connessioni tra la Basilicata e i talenti lucani all’estero, contribuendo alla crescita culturale, economica e sociale della regione. Maria Andriulli, Presidente di Mondi Lucani, ha sottolineato l’importanza di proseguire su questa strada, continuando a creare opportunità per il territorio e i giovani.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Mondi Lucani ETS, con il supporto di numerosi partner istituzionali e privati, consolidando ulteriormente il legame tra la Basilicata e la sua diaspora globale.