Olimpiadi Parigi 2024: Montero ko agli ottavi, ma sogna un ripescaggio per la medaglia di bronzo

CARACAS. – Il venezuelano Anthony Montero é stato impegnato oggi nella lotta libera, categoria 74 chilogrammi. La corsa si é fermata agli ottavi contro lo statunitense Kely Douglas Dake: ko 10 – 0. ma Montero mantiene viva la speranza di un ripescaggio per giocarsi la medaglia di bronzo. Il ripescaggio é arrivato grazie alla vittoria nei quarti di finale dello statunitense Douglas Drake sull’iraniano Younes Emami.

“Grazie a Dio questo sport ti propone sempre nuove sfide, non é stata la miglior strategia quella che abbiamo usato nel combattimento, sfortunatamente per errori tecnici non abbiamo avanzato” ha dichiarato al termine della gara lo sportivo creolo ala prima esperienza ai Giochi Olimpici.

Nel sollevamento pesi, categoria 89 chilogrammi, Keydomar Vallenilla chiude tra i migliori otto e porta a casa il “diploma olimpico”. Il vincitore della medaglia d’argento a Tokyo 2020 ha sollevato un peso di 162 chilogrammi nello strappo chiudendo al decimo posto. Nello slancio ha sollevato prima 190 kg e poi 196. Ma non gli é bastato per entrare in zona podio.

Sul gradino piú alto del podio é salito il bulgaro Nasar che solleva 224 kg nello slancio e chiude la gara con un totale di 204 kg. Ma medaglia d’argento é finita sul collo del colombiano López con un totale di 390 kg. Mentre il bronzo é stato vinto dall’azzurro Antonino Pizzolato che ha sollevato a 384 kg, appena un chilo in più del quarto, il moldavo Robu. Decisiva per la medaglia dell’azzurro la chiamata della moviola dello staff italiano, che al terzo tentativo aveva visto annullare lo slancio, per poi vedersi confermare la sua prova nel sollevamento.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)