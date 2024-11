Olimpiadi Parigi 2024, niente podio da nuoto 10 km. Paltrinieri: “Forse ultima gara”

MADRID. – Medaglia di legno per l’Italia del nuoto di fondo maschile. Nella terzultima giornata delle Olimpiadi di Parigi, Domenico Acerenza è arrivato quarto nella gara di nuoto da 10 km nella Senna, mentre Gregorio Paltrinieri, già bronzo negli 800 e argento nei 1500 stile libero, si è fermato al nono posto.

“Credo che mi fermerò tanto perché ho bisogno di mesi per rimettermi in sesto e godermi un po’ tutto quello che in questi anni ho lascito da parte. Non so dire se questa sia stata la mia ultima gara ma devo pensarci”, ha commentato l’atleta azzurro.

Niente da fare neanche per la 4×400 femminile, con Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan e Alice Mangione che chiudono al quinto posto e non accedono alla finale della gara di atletica. Ripescati, invece, dopo la squalificazione della Nigeria per invasione di corsia, gli staffettisti azzurri della stessa categoria, Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio e Edoardo Scotti.

Dal nuoto artistico arrivano brutte notizie, con la Federnuoto che ha annunciato la rinuncia al doppio per l’indisponibilità di Linda Cerruti, a letto con la febbre alta. Si qualificano per la finale, invece, le “Farfalle” della ginnastica ritmica nella categoria Gruppi – All around. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno chiuso al secondo posto dietro alla Bulgaria e si preparano per la gara di domani, reduci dal bronzo di Tokyo 2020. In corso dalle 14.30, invece, la finale dell’All Around individuale.

Attesa stasera, alle 19,45, la finale della staffetta 4×100 maschile, con il quartetto Melluzzo-Jacobs-Desalu-Tortu che proverà a difendere l’oro azzurro di Tokyo 2020. Grande assente dalla gara lo statunitense Noah Lyles, oro nei 100 metri e bronzo nei 200, risultato ieri positivo al Covid. Dalle 16, invece, i pallavolisti azzurri si contenderanno il bronzo con gli Stati Uniti.