MADRID. – “Le Forze Armate della Federazione Russa continuano a respingere il tentativo delle Forze Armate ucraine di invadere il territorio della Federazione Russa”, Così in una nota il Ministero della Difesa russo per il quale “sta continuando l’operazione per distruggere le unità delle forze armate ucraine nella regione di Kursk”.

Nella zona di Yuzhny, viene inoltre spiegato dallo stato maggiore russo, un attacco dell’aviazione ha distrutto cinque veicoli corazzati da trasporto truppe Stryker e, nell’area dell’insediamento di Martynovka, una colonna delle forze armate ucraine composta da un carro armato, quattro veicoli corazzati da trasporto truppe e un veicolo corazzato da combattimento cosacco.

Durante la giornata di ieri, secondo Mosca, le forze armate ucraine hanno perso più di 280 militari e 27 veicoli corazzati, tra cui quattro carri armati, cinque veicoli corazzati, 18 veicoli corazzati da combattimento, nonché sei auto, un obice M777 da 155 mm, un cannone da 155- Unità di artiglieria semovente da mm “Crab” e un cannone D-20 da 152 mm.

Le autorità locali riferiscono che nella regione di Kursk è stato organizzato un sistema di assistenza agli sfollati interni. Il capo del distretto di Sudzhansky, Alexander Bogachev, ha rerso noto che i bambini sono stati evacuati. Inoltre, le autorità del distretto di Lgov stanno allontanando i cittadini.

A Kurchatov (dove si trova la centrale nucleare di Kursk), la situazione è tesa, ha detto il capo dell’amministrazione Igor Korpunkov, a diverse decine di chilometri dalla città “sono in corso operazioni di combattimento”, ma tutti i servizi funzionano normalmente.