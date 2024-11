Fine settimana tropicale con Caronte: minime verso i 30 e massime sui 40°C

MILANO. – E` in arrivo il weekend più caldo del 2024: l`anticiclone africano Caronte porterà un sensibile aumento delle temperature, sia minime sia massime.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l`ulteriore espansione dell`alta pressione con valori 12°C più alti della media tra Francia e Germania, oltre +8°C in Italia: la cupola anticiclonica si espanderà fino alla Danimarca entro lunedì 12 agosto. Nelle prossime ore, le temperature saliranno fino a 40°C in Sardegna, fino a 39°C al Sud con picchi di 37°C anche a Firenze e Terni, mentre la Capitale con 36°C continuerà a vivere un`ondata di caldo senza fine, iniziata ai primi di luglio. Ma saranno le minime che, durante i prossimi giorni, determineranno il caldo record di questo weekend 2024: ci saranno ‘sonni bollenti’ ed avremo anche la ‘notte delle stelle 2024’ decisamente africana.

Le minime, infatti, sabato 10 agosto non scenderanno sotto i 27°C a Brindisi e Genova, determinando notti quasi supertropicali (la notte è tropicale quando la minima non scende sotto i 20°C ed è definita ‘supertropicale’ quando non scende sotto i 30°); tutta la Liguria soffrirà notti caldissime, ma anche a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso la minima prevista si aggirerà sui 25°C con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia. E proprio le minime aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini. Insomma saranno proprio le minime quasi ‘supertropicali’ a causare il weekend più caldo del 2024.

Anche le massime comunque, ovviamente, saranno nordafricane, vicine ai 40°C da nord a sud, disturbate pochissimo dai locali temporali pomeridiani previsti sui rilievi alpini ed appenninici: gli ombrelli saranno aperti nelle ore più calde per ripararsi dal sole cocente, ma tra Basilicata e Calabria sono previsti anche dei temporali a tratti forti nel pomeriggio.Nel weekend anche questi temporali di calore pomeridiani svaniranno e troveremo solo il dominio ‘assoluto’ ed ‘assolato’ dell`Anticiclone Africano Caronte su tutta l`Italia.

