Espacio Público: Sin orden judicial nadie pueden revisar el celular ni su casa

CARACAS – La ONG Espacio Público aclara que ningún funcionario tiene derecho a revisar el contenido del celular de un ciudadano si no dispone de una orden judicial para tal fin, pues el dispositivo es propiedad privada y además “la posición política de una persona no constituye delito, y esto no es motivo para que un funcionario del Estado pueda alegarlo en el momento de realizar la requisa”.

A raíz del descontento popular con los “cuestionados” resultados electorales emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se han producido denuncias de la revisión de dispositivo móviles a cargo de los cuerpos policiales del Estado, con consecuencias legales y detenciones de quienes poseen material identificado con la oposición o las manifestaciones.

Aunque el gobierno está vulnerando el artículo 48 de la Constitución que garantizar la propiedad privada y el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, están tomando medidas represivas contra quien posea contenido afín a una ideología política contraria a Maduro o sobre las protestas registradas en el país.

Asimismo infringen el principio de legalidad que establece que nadie puede ser detenido o procesado por una conducta que no esté establecida previamente como delito, indicó el criminólogo y exfiscal Luis Izquiel.

Venezolanos sin garantías

Ante todo lo que ha ocurrido durante la última semana, el Foro Cívico alerta sobre la “suspensión de hecho de las “garantías constitucionales en Venezuela” durante el contexto de protesta como consecuencia de los cuestionado resultados electorales del pasado 28 de julio.

Según la ONG dicha suspensión de garantías se ha evidenciado con muertes, miles de detenciones arbitrarias sin derecho al debido proceso, amenazas, persecución y acciones de la fuerza pública aplicada a inocentes y a los más vulnerables.

Por su parte el Foro Penal actualizó sus cifras de detenidos a raíz los sucesos postelectorales entre el 29 de julio y 7 de agosto en la mañana, con un saldo de 1.152 detenidos, de los cuales 101 son adolescentes y 5 son indígenas, mientras que el número de fallecido contabilizado por la organización para el pasado 5 de agosto se ubicó en 11.

Los estados con mayor número de arrestos son Carabobo (191), Distrito Capital (186) y Anzoátegui (112).

No obstante, la ONG Monitor de Víctimas, ha contabilizado 23 asesinatos en el marco de las protestas, hasta el agosto a las 5:00 p.m, siendo el Distrito Capital la región con mayores víctimas (8), seguido por Aragua (6).

