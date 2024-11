Dl Carceri, la maggioranza risponde alle polemiche dopo via libera definitivo

MADRID. – Con il via libera al decreto Carceri arrivato ieri sera dalla Camera, diventato legge con 153 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto, gli esponenti dei partiti della maggioranza hanno risposto alle polemiche delle opposizioni, che lo hanno ribattezzato come un nuovo “svuota-carceri”. Ai microfoni del Tg2, ad esempio, il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi ha dichiarato che si tratta di una norma “per diminuire il sovraffollamento e far lavorare meglio i poliziotti penitenziari a cui va il nostro grazie per le condizioni in cui lavorano”.

Tra le novità introdotte, spiccano l’assunzione di 1.000 nuove unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria, oltre allo snellimento delle procedure per concedere l’uscita dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto, un maggior numero di telefonate per i detenuti e l’istituzione di un albo di comunità per la detenzione domiciliare.

Anche la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha difeso il decreto, intervenendo a L’Aria che Tira su La7: “Noi non volevamo uno svuota-carceri. Io di questo, anche all’interno del mio partito, ne ho fatto un punto di forza, perché non possiamo dare l’idea ai nostri cittadini che il problema del sovraffollamento si risolva con lo svuota-carceri.

Non possiamo rimandare in strada persone che hanno compiuto dei reati, altrimenti verrebbe meno la certezza della pena. Allo stesso tempo, però, bisogna verificare le condizioni degli istituti penitenziari, quelle dei detenuti e quelle di chi lavora all’interno del carcere”.

O ancora Pietro Pittalis, deputato di FI e vicepresidente della commissione Giustizia, in un’intervista a L’Identità, il quale ha affermato che quelle dell’opposizione sul decreto Carceri “sono polemiche strumentali e create ad arte per nascondere il loro immobilismo. Il problema del sovraffollamento esisteva anche ai tempi dei governi di centrosinistra, quando come ministri della Giustizia c’erano Orlando prima e Bonafede dopo. A quei tempi la risposta è stata un nulla assoluto”.

Per Fratelli d’Italia risponde invece il senatore Raoul Russo, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali: “La legge approvata in Parlamento, che tocca numerosi punti relativi all’emergenza carceraria, introduce cambiamenti sostanziali nel sistema penitenziario per favorire una detenzione ‘dal volto più umano’ e inoltre snellire i tempi della burocrazia in quel delicato settore, insieme a molte altre misure di straordinaria importanza. Questi sono i fatti”.

Il prossimo passo a tema giustizia, per il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al MIT Tullio Ferrante, intervenuto a Radio radicale, è agire sull’abuso della carcerazione preventiva: “Il dl Carceri è un primo provvedimento che interviene in maniera strutturale sul tema del sovraffollamento, ma ritengo che ora il tema centrale debba essere quello di un intervento rispetto all’abuso della carcerazione preventiva.

Siamo arrivati a utilizzare questo strumento in maniera ordinaria, e non più come estrema ratio, e con finalità coercitive per estorcere confessioni. Una riflessione collettiva sull’abuso della carcerazione preventiva, anche in termini di sovraffollamento carcerario, dev’essere sicuramente in cima all’agenda delle istituzioni”.

Continuano invece le polemiche contro il decreto: per protesta Matteo Hallissey, Filippo Blengino e Pietro Borsari (rispettivamente segretario, tesoriere e membro di Direzione di Radicali Italiani) si sono presentati questa mattina di fronte il Ministero della Giustizia con delle maschere che rappresentavano il volto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

In una nota, Matteo Hallissey e Filippo Blengino hanno dichiarato: “È indispensabile intervenire per evitare una sistematica violazione dei diritti umani dei detenuti e dei detenenti. Il Ministro Nordio deve venire con noi in carcere, la situazione è fuori controllo, ci sono detenuti con le braccia piene di tagli, bambini lasciati marcire nel carcere, anziani che non possono camminare e mangiare in autonomia, un sovraffollamento folle. Le persone in carcere muoiono, mentre il Governo emana provvedimenti spot. Abbiamo denunciato Nordio per tortura vista l’omissione di atti che sarebbero indispensabili per porre fine ad una situazione che lede lo Stato di Diritto”.