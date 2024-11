MADRID. – È arrivato oggi il decimo oro italiano alle Olimpiadi 2024, in corso a Parigi. Ad aggiudicarsi il primo gradino del podio sono stati i velisti Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, con cui gli Azzurri si confermano campioni olimpici dopo la vittoria ai Giochi di Tokyo 2020.

È la seconda medaglia della giornata per l’Italia, dopo il bronzo della nuotatrice di fondo Ginevra Taddeucci, arrivata dietro l’olandese Sharon van Rouwendaal e l’australiana Moesha Johnson. È finale, grazie al ripescaggio, per i velocisti della staffetta 4×100 maschile, arrivati quinti nella loro batteria: domani, alle 19,45 circa, Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu tenteranno di difendere l’oro vinto dall’Italia a Tokyo.

Niente da fare, invece, per le ragazze della 4×100 femminile, ferme al settimo posto della loro batteria. Agli inizi anche la corsa alla medaglia per le “farfalle” della ginnastica ritmica, con la campionessa del mondo Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che disputano questa mattina la gara per le qualificazioni nell’All around individuale. Per la pallavolo femminile l’appuntamento è stasera alle 20, con la semifinale contro la Turchia.