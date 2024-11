Ucraina, terzo giorno di guerra in Russia. Il web insorge: “Era evitabile”

MADRID. – Si continua a combattere, per il terzo giorno consecutivo, sul territorio russo nella regione di Kursk dove, secondo l’autorevole Istituto per lo studio della guerra (ISW), con sede a Washington, le forze ucraine sarebbero avanzate fino a 10 chilometri in profondità, il che – secondo gli analisti del think tank, dimostrerebbe che le forze ucraine sono penetrate in almeno due linee difensive russe e avrebbero oltrepassato un importante bastione difensivo.

Secondo diversi specialisti, l’avanzata ucraina si concentra attorno a Soudja, cittadina russa di circa 5.500 abitanti dove si trova un importante impianto di distribuzione Gazprom che comunque, come è stato comunicato in mattinata, sta restando in attività nonostante la situazione tesa. Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha affermato questa mattina che dall’inizio dell’attacco, gli ucraini avrebbero perso 660 uomini e 82 veicoli blindati tra cui otto carri armati, 12 veicoli corazzati, sei veicoli da combattimento di fanteria, 55 veicoli corazzati da combattimento e un veicolo-barriera del genio.

Nella sola giornata di ieri, secondo Mosca, le forze armate ucraine hanno perso fino a 400 militari e 32 veicoli corazzati, tra cui un carro armato, quattro veicoli corazzati, tre veicoli da combattimento di fanteria e 24 veicoli corazzati da combattimento Kozak. Ad essere impegnate nell’opera di contrasto alla penetrazione delle truppe di Kiev, sono unità del gruppo di truppe Nord, insieme all’FSB russo, particolarmente nei distretti di Sudzhensky e Korenevskij, direttamente adiacenti al confine russo-ucraino.

“Vengono effettuati attacchi a fuoco contro concentrazioni identificate di manodopera e attrezzature delle forze armate ucraine. I tentativi di singole unità di sfondare nel territorio in direzione di Kursk vengono fermati” si legge in una nota dello stato maggiore moscovita. Gli aiuti russi a Kursk stanno intanto affluendo dalle regioni di Mosca, Voronezh e Orel.

“Sette squadre di ambulanze e ventidue medici della regione di Mosca sono arrivati nella regione di Kursk per aiutare i residenti”, ha detto Andrei Vorobiov, governatore della regione di Mosca sul suo canale ufficiale Telegram. “Una squadra di medici è già stata incaricata di trasportare un paziente di 70 anni con una ferita da arma da fuoco all’Istituto Centrale di Traumatologia di Mosca. Stiamo evacuando anche cinquanta disabili”.

Alexander Gusev, governatore dell’oblast di Voronezh, confinante a sud con quello di Kursk, dal canto suo promette “aiuti umanitari” al confine russo-ucraino. “Su richiesta dei vicini, il primo lotto di aiuti umanitari è già stato raccolto e inviato “, assicura su Telegram. Tra i beni trasportati, lavatrici, frigoriferi, forni a microonde e un generatore diesel, “necessari per creare centri di accoglienza temporanei”. Il governatore, che al contempo menziona la cura di trenta orfani nella regione di Kursk, precisa che per domani è prevista una seconda consegna di aiuti, questa volta cibo.