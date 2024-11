Marcinelle, Mattarella: “Simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo”

MADRID. – Sono pochi gli eventi in grado di diventare simboli della storia di un Paese intero. Per l’Italia, la strage di Marcinelle dell’8 agosto 1956 è riconosciuta come la catastrofe degli italiani all’estero, una ferita profonda nelle vicende di un popolo impegnato a migrare nel mondo.

Da poco sono passate le 8 del mattino nella miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, e i minatori lavorano già a ritmi serrati per scavare carbone fino a quota meno 975 metri, un chilometro sottoterra. In uno dei condotti principali scoppia un incendio provocato da un errore umano e in pochi minuti tutto l’impianto sotterraneo è avvolto dalle fiamme. Il bilancio fu drammatico: di 275 persone presenti, 262 morirono. Di queste, 136 erano italiani, tutti immigrati.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare le vittime di Marcinelle: “La portata della tragedia – ha detto – le ha fatto assumere una fortissima carica simbolica. Quanto accadde al Bois du Cazier è dunque un richiamo alla memoria del sacrificio di tutti lavoratori italiani deceduti all’estero nello svolgimento delle proprie attività professionali e a quanti hanno recato il contributo della propria industriosità a Paesi anche lontani”.

Dal 2001, infatti, l’anniversario del disastro di Marcinelle coincide con la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per ricordare non solo la tragedia in Belgio, ma tutti gli italiani caduti nell’esercizio della loro professione all’estero.

“Marcinelle e le altre tragedie che hanno coinvolto migranti italiani nei cinque continenti costituiscono ancora oggi un monito ineludibile a promuovere la dignità del lavoro, valore irrinunciabile della identità della nostra comunità”, ha proseguito il Capo dello Stato. La catastrofe di Bois du Cazier mise termine al trattato “Uomini contro carbone”, siglato nel 1946 tra l’Italia e il Belgio, in base al quale il Belgio doveva cedere all’Italia carbone in cambio di manodopera italiana da impiegare nelle proprie miniere.

Tra il 1946 e il 1956 più di 140 mila italiani andarono a lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia: la presenza degli operai del Belpaese nella miniera di Marcinelle, che oggi fa parte dei patrimoni storici dell’Unesco, era proprio figlia di questo trattato.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Marcinelle è una delle pagine più drammatiche della grande storia dell’emigrazione italiana. Una storia di sconfitte, di sacrifici, di privazioni ma anche di luminosi successi, di battaglie vinte e risultati straordinari. In questa giornata, onoriamo anche questa grande storia e rinnoviamo il legame con i nostri connazionali all’estero, uomini e donne innamorati dell’Italia e che contribuiscono a rendere la nostra Patria amata e apprezzata nel mondo”.

Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, ha posto l’attenzione sulla proposta di rendere questa commemorazione un appuntamento europeo: “Sostengo la proposta del Presidente del CNEL Renato Brunetta di affiancare alla ‘Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’, che il Governo istituì nel 2001, una Giornata europea che nel ricordo di Marcinelle promuova i temi cruciali del lavoro e della sicurezza. Lavorerò insieme alla delegazione italiana al Parlamento Europeo per raccogliere attorno a questa idea il più ampio consenso”.