Puigdemont desafiante anuncia su regreso a Cataluña

MADRID – Su objetivo es ocupar su lugar en el Parlament y asistir al Pleno de investidura del socialista Salvador Illa. El ex presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha anunciado que “ha emprendido el viaje de retorno del exilio”

Pocos saben a ciencia cierta cuándo Puigdemont pisará suelo español. Lo cierto es que la militancia de su partido ha organizado un acto para recibirlo en Barcelona. Comenzará a las 9 de la mañana, y se desarrollará en el Paseo Lluís Companys, próximo al Parlament en el cual se tendrá la Plenaria.

Puigdemont, luego de asistir al acto organizado por Junts, debería entrar al Parlament. Y asistir a la investidura de su rival socialista, en las pasadas elecciones. No es seguro que los Mossos de Escuadra se lo permitan. Tienen la orden de detenerlo porque sobre el ex presidente de la Generalitat pesa una orden judicial. Puigdemont desde hace siete años es prófugo de la justicia. El gobierno del presidente Sánchez, para devolver el “proces” a la arena política, aprobó la polémica Ley de Amnistía. Esta, sin embargo, no cubre los delitos de malversación de los que se acusa el líder secesionista.

De ser detenido, como seguramente ocurrirá de acuerdo con los expertos en la materia, es probable que el pleno se suspenda por solicitud de Junts y Comuns.

En un video de apenas dos minutos, publicado en las redes sociales, Puigdemont reitera su voluntad de regresar. Señala que “en condiciones de normalidad democrática” que un diputado anuncie “su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática”.

Refiriéndose a los jueces, Puigdemont ha afirmado que no se puede “callar la actitud de rebeldía, de rebelión en la que se ha bunquerizado algunos jueces del Supremo”. El líder secesionista asegura que ha emprendido el viaje de “retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política”.

Mientras a falta de información sobre el paradero de Puigdemomnt, los Mossos han blindado el acceso al Parlament que está situado en el Parc de la Ciudadela. Un amplio dispositivo de vigilancia y de seguridad ha sido dispuesto en toda la ciudad.

Redacción Madrid