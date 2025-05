Il maltempo spacca l’Italia: piogge e frane a nord, caldo rovente a sud

MADRID. – Un’Italia spaccata in due dal clima, temporalesco a Nord e rovente nel Meridione. Nella notte tra martedì e mercoledì il forte maltempo che ha colpito l’Italia settentrionale ha causato due frane che hanno interrotto alcuni dei più importanti collegamenti tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, come le strade regionali Fvg 355 e 465 ostruite da detriti.

La prima delle due frane si è verificata a Sappada, dove sono impegnati i vigili del fuoco volontari di Forni Avoltri e di Santo Stefano di Cadore, le squadre del comando di Udine, i tecnici del Soccorso alpino e agli addetti di Fvg Strade. Nessun veicolo era presente nel momento dello smottamento. La seconda frana, invece, si è verificata in alta Val Pesarina, lungo la strada regionale 465 interrotta in località Rio Bianco.

Intanto per oggi e per domani si attendono forti precipitazioni in Italia settentrionale, dove in numerose zone è attiva l’allerta gialla. Tuttavia, nonostante l’arrivo di temporali e grandinate, l’anticiclone Caronte non molla la presa al Centro-sud. Il caldo africano continuerà a determinare picchi di temperature che sfioreranno anche i 40°C, mentre per il weekend sono previste punte record di 43 gradi al Mezzogiorno, per quello che è atteso come il fine settimana più caldo dell’anno.