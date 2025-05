Medio Oriente, Papa Francesco: “Conflitto non si allarghi, vendetta sia disarmata da perdono”

MADRID. – I tanti conflitti accesi in giro per il Mondo sono al centro della preghiera di Papa Francesco a conclusione della prima udienza generale dopo la pausa estiva. Ovviamente focus particolare sul rischio escalation in Medioriente: “Ribadisco l’appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti – ha detto il Santo Padre -a partire da Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile. Prego perché la ricerca sincera della pace estingua le contese, l’amore vinca l’odio e la vendetta sia disarmata dal perdono”.

Poi ovviamente pensiero per “la martoriata Ucraina”, il Myanmar, il Sudan, ma anche per le difficili situazioni fra le etnie in Pakistan ed Afghanistan: “Siano eliminate le discriminazioni – dice – soprattutto quelle contro le donne”. Le catechesi del Santo Padre riprendono con l’analisi dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento e in particolare nell’opera di redenzione. In particolare, la riflessione parte dal ruolo che la terza persona della Trinità ha avuto nella nascita di Gesù, con Maria che appunto si trovò incita per opera dello Spirito Santo: “La Chiesa – ha detto il Santo Padre – ha raccolto questo dato rivelato e lo ha collocato ben presto nel cuore del suo Simbolo di fede”.

Da qui, ha spiegato Francesco è nata la preghiera del “Credo”: “Esso afferma che il Figlio di Dio «per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo”, spiega il Papa, sottolineando che quindi è un atto di Fede “ecumenico, perché tutti i cristiani professano insieme quel medesimo Simbolo della fede. La pietà cattolica ne ha tratto una delle sue preghiere quotidiane, l’Angelus”.