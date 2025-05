Marcinelle, 1956-2024: l’Italia ricorda la grande tragedia del lavoro e dell’emigrazione

MADRID. – “L’8 agosto è una data impressa nella memoria storica del nostro Paese. In quel giorno infausto di 68 anni fa, 262 minatori morirono nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio, a causa di un terribile incendio. 136 erano nostri connazionali”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricordato, nel corso della commemorazione di oggi alla Camera, la tragedia di Marcinelle.

“Ricordando il valore fondamentale che la nostra Repubblica riconosce al lavoro, la memoria indelebile di quell’immane tragedia deve richiamare l’attenzione delle Istituzioni nazionali ed europee sull’importanza di avere un efficace sistema di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha proseguito – Quei minatori furono, infatti, vittime della mancata adozione di adeguate misure che garantissero la loro incolumità.

Ma non dobbiamo dimenticare che ancora oggi la dolorosa piaga delle morti sul lavoro che affligge il nostro Paese non è stata ancora debellata. Come ho più volte sottolineato, è inaccettabile che si possa morire o restare menomati nello svolgimento del proprio lavoro”. Al termine del discorso del presidente della Camera, l’Aula ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime.

Dal 2001 l’anniversario del disastro di Marcinelle coincide con la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per ricordare non solo la tragedia in Belgio, ma tutti gli italiani caduti nell’esercizio della loro professione all’estero.

La catastrofe, inoltre, mise termine al trattato “Uomini contro carbone”, siglato nel 1946 tra l’Italia e il Belgio, in base al quale il Belgio doveva cedere all’Italia carbone in cambio di manodopera italiana da impiegare nelle proprie miniere. Tra il 1946 e il 1956 più di 140 mila italiani andarono a lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia: la presenza degli operai del Belpaese nella miniera di Marcinelle, che oggi fa parte dei patrimoni storici dell’Unesco, era proprio figlia di questo trattato.

Oggi le vittime di Marcinelle vengono ricordate come la grande tragedia del lavoro e dell’emigrazione.