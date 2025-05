Medio Oriente, monito Usa a Israele e Iran. Hezbollah e Houthi esaltano Sinwar

MADRID. – Il quotidiano libanese pro-Hezbollah Al-Akhbar ha riferito che le famiglie dei funzionari dell’UNIFIL, la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano incaricata di pattugliare il confine con Israele, sono state evacuate dal Libano e a tutti i funzionari che si trovavano già fuori dal Paese è stato chiesto di tornare senza le loro famiglie.

È questo solo l’ultimo segnale dell’allarme ormai altissimo che si registra nel settore settentrionale di Israele per una possibile escalation del conflitto mediorientale in seguito all’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran e imputata alle forze ebraiche.

D’altra parte nella giornata di ieri si sono susseguiti gli appelli ai cittadini israeliani, soprattutto quelli residenti nel nord del paese, a tenersi nei pressi dei rifugi mentre le sirene degli allarmi antiaerei hanno suonato a più riprese, fortunatamente soprattutto per una serie di falsi allarmi.

Sul fronte diplomatico, le speranze vengono soprattutto riposte nell’azione del Segretario di Stato americano Antony Blinken che ha lanciato un appello a Iran e a Israele sottolineando che Medio Oriente “esiste un consenso sul fatto che il conflitto non debba degenerare”.

Blinken, parlando dopo un incontro con il Segretario alla Difesa Lloyd Austin e i loro omologhi australiani, ha anche affermato che i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sulla presa degli ostaggi durante la guerra a Gaza sono giunti alla fase finale.

“Siamo stati impegnati in un’intensa diplomazia con alleati e partner, comunicando quel messaggio direttamente all’Iran. Abbiamo comunicato quel messaggio direttamente a Israele”, ha detto il segretario di Stato. Gli Stati Uniti continueranno a difendere Israele dagli attacchi, ha aggiunto Blinken, ma ha osservato che tutti nella regione dovrebbero comprendere i rischi di un’escalation e di errori di calcolo.

“Ulteriori attacchi non faranno altro che aumentare il rischio di conseguenze pericolose che nessuno può prevedere e nessuno può controllare completamente”, ha aggiunto il rappresentante della Casa Bianca. Nella giornata di ieri, inoltre, Blinken ha parlato anche con il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi per discutere degli sforzi volti a ridurre le tensioni regionali.

Secondo una nota dell’amministrazione americana, “il Segretario ha sottolineato l’urgente necessità di raggiungere un cessate il fuoco immediato a Gaza, che garantirebbe il rilascio degli ostaggi, consentirebbe un’ondata di assistenza umanitaria, allevierebbe le sofferenze del popolo palestinese e creerebbe le condizioni per una più ampia stabilità”.

Intanto questa mattina i rappresentanti di Hezbollah si sono congratulati con Yahya Sinwar per la sua elezione, avvenuta ieri, a nuovo leader politico di Hamas. “La nomina di Sinwar a capo dell’ufficio politico dell’organizzazione è la prova del fallimento di Israele”, ha affermato Hezbollah in una dichiarazione. “Israele non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: uccidere i leader e i funzionari di Hamas”. Con la nomina di Sinwar, si aggiunge, “Hamas sta anche inviando un forte messaggio” a Israele e ai suoi alleati” dimostrando di “essere unita nelle sue decisioni e di rimanere salda sulla strada della resistenza e della lotta”.

L’elezione di Sinwar alla guida di Hamas eleva di fatto questo fautore della linea dura alla carica più alta del gruppo. Sinwar, il leader militare di Hamas che è considerato la mente dietro l’attacco del 7 ottobre contro Israele, si ritiene che si nasconda nella serie di tunnel sotto Gaza. È il principale decisore del gruppo a Gaza e si ritiene che abbia il controllo sui circa 120 ostaggi israeliani che sono ancora sotto la custodia di Hamas.

Poco fa a Sinwar sono giunte anche le felicitazioni del portavoce degli Houthi, Mohammed Abdulsalam. In un post pubblicato su X, Abdulsalam ha scritto che gli Houthi pregano affinché a Sinwar venga concesso il “sostegno e la guida divine per assolvere a questa responsabilità in questa fase storica del confronto con il nemico israeliano”.