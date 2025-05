Olimpiadi Parigi 2024: Tamberi in finale con 2,24, sesti Palmisano e Stano nella marcia

MADRID. – È finale per Gianmarco Tamberi, l’oro italiano nel salto in alto di Tokyo 2020 che oggi si è qualificato con la misura di 2,24, nonostante i problemi di salute, tra calcoli renali e febbre, accusati a pochi giorni dall’inizio della sua gara. Sbagliato per tre volte, invece, il salto dei 2,27.

“Ve lo dico, sabato sarà un’altra giornata”, è la promessa dell’atleta sulla finale di sabato prossimo. A qualificarsi nella stessa disciplina anche l’azzurro Stefano Sottile, anche lui con 2,24. Si fermano al sesto posto Antonella Palmisano e Massimo Stano nella staffetta mista della marcia. “Ho avuto il Covid, ho sentito mancarmi le forze nella seconda parte di gara”, ha spiegato Antonella Palmisano, mentre Stano ha “fatto fatica nelle curve con la caviglia malconcia che avevo”. Alle 18.15 di stasera saranno Elisa Molinarolo e Roberta Bruni a gareggiare nella finale del salto con l’asta, mentre poco più tardi le italiane del nuoto artistico si giocheranno una medaglia nella finale della routine acrobatica a squadre. Attesa anche per la semifinale Italia-Francia nella pallavolo maschile e per i quarti di finale della pallanuoto maschile contro l’Ungheria, che si disputeranno rispettivamente dalle 20 e dalle 20,35.