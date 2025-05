Harris a primo comizio con Walz: “Ora abbiamo del lavoro da fare”

ROMA. – Kamala Harris è da oggi in campagna elettorale con il suo vice, il governatore del Minnesota, Tim Walz, a Filadelfia, nel primo comizio del ticket presidenziale da quando ha annunciato che sarebbe stato il suo “collister”.

Nelle sue prime dichiarazioni dopo l’annuncio e nella sua prima apparizione da quando il Partito democratico ha finalizzato i primi risultati dell’appello virtuale, confermandola come candidata alla presidenza, Harris ha detto ad una folla entusiasta: “Sono qui davanti a voi oggi per annunciare con orgoglio che ora sono ufficialmente il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti”. Harris, in piedi accanto a Walz, ha detto: “E quindi ora abbiamo del lavoro da fare. Dobbiamo passare alle elezioni e vincerle”.

Harris si è poi affrettata a presentare il suo compagno di corsa, e ha detto che stava cercando un partner “che possa aiutare a costruire questo futuro più luminoso, un leader che aiuterà a unire la nostra nazione e a portarci avanti, un combattente per la classe media, un patriota che crede, come faccio io, nella straordinaria promessa dell’America, una promessa di libertà, opportunità e giustizia, non solo per alcuni, ma per tutti”.

“Quindi, sono qui oggi perché ho trovato un leader del genere: il governatore Tim Walz del grande Stato del Minnesota”, ha annunciato, tra applausi entusiasti e canti di “Tim, Tim, Tim, Tim!”.

(Ihr /askanews)