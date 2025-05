Olimpiadi Parigi 2024: Raiber Rodríguez chiude ai piedi del podio nella lotta greco-romana

CARACAS – Il venezuelano Raiber Rodríguez ha visto sfumare all’ultimo momento il suo sogno di salire sul podio dei Giochi Olimpici Parigi 2024 nella lotta greco-romana.

Lo sportivo di 33 anni, é stato superato (8 – 0) nella finalina per la medaglia di bronzo dal nord coreano Se Ung Rin nella categoria 60 chilogrammi. Rodríguez porterá a casa un diploma olimpico, migliorando la prestazione di Rio 2016 quando chiuse al 17º posto nella graduatoria finale.

“Sono amareggiato con me perché non sono abituato a perdere in questo modo, ma la lotta é uno sport imprevedibile e qualsiasi cosa puó succedere durante il combattimento” ha dichiarato il lottatore al sito ufficiale dei giochi.

Quello di Raiber Rodríguez é il terzo diploma olimpico conquistato dagli atleti venezuelani a Parigi 2024, ma é il primo nella lotta greco romana. In precedenza avevano centrato quest’impresa Betsabet Arguello (53 kg) e Pedro Ceballos (86 kg nella lotta libera) entrambi hanno raggiunto questo risultato nell’edizione di Río 2016.

Nei 1.500 metri, l’atleta Joselyn Brea ha chiuso la prova al 15º posto il primo heat con crono di 4:13.77, riuscendo a guadagnare un posto per lo spareggio di domani.

“Sono un po’ stanca, però quando corri e senti le urla dei tifosi é una sensazione molto bella” – ha dichiarato al termine della gara aggiungendo – “Sono stanca, ma dovevo approfittare dell’occasione per guadagnarmi il posto”.

Nel lancio del martello, Rosa Rodríguez porta a casa un diploma olimpico grazie all’ottavo posto, migliorando il 10º posto ottenuto a Rio 2016.

Domani saranno in gara Yohandry Granado (taekwondo, categoria 58 kg, alle 3:00 del mattino ora di Caracas), Yoveinny Mota (100 metri ostacoli alle 4:15 del mattino), Betzabeth Arguello (lotta libera alle 5:30 del mattino), José Maita (800 metri alle 5:50 del mattino), Joselyn Brea (spareggio 1.500 metri alle 6:45), Robeilys Peinado (salto con l’asta all’1:00 del mattino), Leodan Torrealba (salto triplo all’1:15 del mattino) e Katherin Echandía (sollevamento pesi all’1:30 del mattino).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)