Josep Rull propondrá el 8 de agosto para el pleno de investidura de Salvador Illa

Carles Puigdemont volverá próximamente a España para asistir al pleno de investidura. De ser detenido, Junts solicitará se suspenda la sesión. Justificaría su solicitud afirmando que el pleno no podría realizarse en “condición de normalidad”

MADRID – El pleno de investidura de Salvador Illa ya tiene fecha. Será el 8 de agosto a las 10:00. Al término de la ronda de consulta formal, Josep Rull, presidente del Parlament, informó que el socialista Salvador Illa dispone del número de votos indispensable para ser investidos. Illa con los acuerdos alcanzado con los republicanos independentistas y con Comuns puede presentarse al pleno seguro de que será investido como presidente de la Generalitat.

La convocatoria formal al debate de investidura, por tratarse de un período vacacional, será responsabilidad de la Diputación Permanente de la Cámara catalana. Los partidos que respaldan la candidatura del líder socialista – Psc, Erc y Comuns -, ya han registrado la solicitud para que se celebre una “reunión urgente”

Una vez que se confirme la fecha sugerida por el presidente del Parlament, quedaría otra incógnita por despejar: ¿cuándo tendrá lugar el regreso de Carles Puigdemont? El líder del Junts, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su voluntad de estar presente en el pleno de investidura. Y ha asegurado que, el día pautado, se presentará para asistir a la sesión de investidura.

Nadie duda en Junts de que Carles Puigdemont hará acto de presencia en el pleno. Y tampoco nadie duda de que el ex presidente de la Generalitat será detenido una vez que pise territorio español. El Tribunal Superior ha decidido que, en el caso de Puigdemont, la amnistía no aplica porque también se acusa al líder independentista de malversación, un delito que no está contemplado en la amnistía.

Jordi Turull, secretario General de Junts, ha anunciado que, en el supuesto caso de que Carles Puigdemont fuese detenido, su partido solicitaría de inmediato la suspensión del pleno de investidura. El líder secesionista dio a entender que Carles Puigdemont volverá a España de incógnita. Además, dijo que sería una ingenuidad dar detalles de los planes de Puigdemont. De esa manera se estaría facilitando el trabajo a quienes quieren detenerle.

Carles Puigdemont, señalan en Junts, entrará al Parlament de Cataluña por la puerta principal, como harán los demás diputados. Lo hará seguro de que será detenido. Junts pedirá inmediatamente que se suspenda la sesión. Justificaría su solicitud afirmando que el pleno no podría realizarse en “condición de normalidad”. Carles Puigdemont huyó de España hace siete años. Desde entonces, no ha vuelto al país para evitar ser sometido a un juicio como lo han sido otros líderes del “proces”.

Redacción Madrid