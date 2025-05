In breve, Juan Fernández. (PP): “Puigdemont renda conto alla Giustizia”

MADRID – Juan Fernández, portavoce del Partito Popolare in Parlamento, ha affermato che qualora martedì Carles Puigdemont tornasse in Spagna, dovrà essere chiamato immediatamente a rispondere davanti ai tribunali dei reati che gli si imputano. Solo dopo, in opinione del deputato conservatore, potrà sedere nel plenario.

Il portavoce dei popolari, comunque, non ha non ha chiarito quale decisione prenderà se Puigdemont comparirà in plenaria. Si è limitato ad affermare che agirà “a seconda di come si svolgeranno gli eventi”.

Il deputato Juan Fernández ha conversato con Josep Rull, presidente della Camera.

“Abbiamo chiesto che il sistema legale sia rispettato e che l’arrivo del latitante non ostacoli le istituzioni – ha riferito -. La Catalogna e i suoi cittadini – ha aggiunto – non meritano l’immagine che dà questo Parlamento”

