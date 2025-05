In breve, disagi per gli utenti della tratta ferroviaria Madrid-Barcellona

MADRID – Nuovi disagi per gli utenti dei treni lungo la tratta ferroviaria che collega la capitale con Barcellona. Ritardi di varie ore sono stati registrati dalle 11.30 in poi a causa di un guasto al dispositivo responsabile dell’acquisizione dell’energia che alimenta i motori delle locomotive. La riparazione del dispositivo è durata varie ore.

La tratta ferroviaria Madrid-Barcellona non è stata l’unica a registrare ritardi per via del guasto. Altri treni in “transito” per Madrid hanno sofferto inconvenienti riconducibili alla alimentazione elettrica delle locomotive.

Redazione Madrid