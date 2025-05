Tajani: “Dialogare anche con Iran per de-escalation in Medio Oriente”

MADRID. – “Il governo italiano si sta adoperando su ogni livello per scongiurare la possibilità di un conflitto su larga scala in Medioriente”. A dirlo, il 6 agosto in audizione presso le commissioni riunite Affari esteri di Camera e Senato, è stato il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, aggiungendo che “le stelle polari del nostro impegno sono dialogo e de-escalation”.

Proprio su questo tema, il ministro ha sottolineato l’importanza “essenziale” di “lavorare con tutti i canali di comunicazione a nostra disposizione, compreso quello che abbiamo con l’Iran”, anche sfruttando “le aperture al dialogo del nuovo presidente Pezeshkian”.

Fermo restando che “non condoniamo a Teheran le responsabilità su temi fondamentali, tra cui la violazione dei diritti umani, le attività destabilizzanti dei gruppi sciiti nella regione, il programma nucleare e la proliferazione balistica, ma riteniamo essenziale continuare a invitare l’Iran a esercitare moderazione ed astenersi da nuove iniziative destabilizzanti”, ha precisato Tajani.

Ancora sui rischi di allargamento del conflitto in Medioriente, “la questione centrale rimane il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza”, ha detto il ministro, aggiungendo che “ad Israele continuiamo a riconoscere il diritto all’autodifesa, ma facciamo presente che non deve cadere nella trappola di reazioni sproporzionate alle provocazioni di Hamas e di Hezbollah”.

Il governo, ha riferito il titolare della Farnesina, “crede nella necessità di arrivare in tempi certi e ravvicinati alla creazione di uno Stato palestinese”, purché Hamas non abbia “posto nel futuro governo di Gaza”. “L’unica strada – ha aggiunto – è il ritorno nella Striscia di un’Autorità nazionale palestinese riformata con un adeguato sostegno internazionale”.

D’altra parte “in questo momento non ci sono le condizioni per far sì che ci sia uno Stato palestinese. Sono favorevole, ma deve esserci un mutuo riconoscimento perché creare uno Stato palestinese contro Israele significa gettare benzina sul fuoco”, ha precisato.