Hiroshima ricorda l’orrore atomico, e lancia l’allarme: “Vicini a nuovo olocausto”

MADRID. – Ore otto, quindici minuti e diciassette secondi di settantanove anni fa. Sul cielo di Hiroshima “Little Boy”, come è stato soprannominato l’ordigno trasportato dal B-29 “Enola Gay”, si stacca dall’apparecchio che lo ha trasportato dalla base di Guam. Per 51 secondi, la prima bomba atomica utilizzata in un’azione di guerra, è solo un grave in caduta. Passato tale lasso di tempo, i detonatori proiettano l’uno contro l’altro i quattro blocchi di uranio 235 che compongono questa bomba mai vista e un vero e proprio sole artificiale si accende sulla Terra.

Quel sole – esploso a 590 metri di altezza – ucciderà in un attimo forse 30mila persone, che cessarono di esistere all’istante. Forse furono i più fortunati, dato che alle decine di migliaia di altre vittime (dalle 90mila alle 166mila totali, secondo diverse stime) non furono risparmiate atroci sofferenze, dovute in gran parte alle atroci ustioni da radiazioni.

Nella ricorrenza dell’apocalisse del Pikadon, come i giapponesi hanno ribattezzato la bomba atomica (Pika vuol dire lampo e don tuono) il sindaco della città martire, Kazumi Matsui, nel giuramento di pace alla cerimonia in memoria delle vittime del bombardamento atomico, ha anche citato le parole del penultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, Nobel per la Pace, il quale sottolineò che è necessario “lottare per porre fine alla corsa agli armamenti la paura delle armi nucleari, l’eliminazione delle armi nucleari e i conflitti regionali dovrebbero essere risolti politicamente”.

Paradossalmente però, quello attuale è forse l’anno in cui la commemorazione delle vittime dell’attacco atomico avviene quando l’allarme per una possibile escalation del conflitto in Ucraina, provocato dall’invasione russa del 24 febbraio 2022, ha portato “l’orologio atomico” vicino come non mai alla mezzanotte. A più riprese, in questi lunghi mesi, le più alte cariche politiche di Mosca hanno ventilato il rischio di un ricorso alle armi nucleari.

“Mi chiedo – non a caso ha aggiunto Matsui – se la situazione mondiale stia accrescendo il dubbio e il sospetto tra le nazioni e la convinzione dell’opinione pubblica che si debba ricorrere alla forza per risolvere i problemi internazionali”. Da parte sua, il primo ministro Fumio Kishida ha sottolineato che “la situazione relativa al disarmo nucleare sta diventando sempre più difficile”. “Il mondo è sull’orlo di un punto critico in cui la tendenza al ribasso del numero di armi nucleari potrebbe invertirsi. Faremo del nostro meglio per raggiungere un mondo senza armi nucleari e una pace duratura”, ha concluso.