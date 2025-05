Olimpiadi Parigi 2024: in finale l’Italia dell’atletica, domani il giorno di Tamberi

MADRID. – Dopo il bronzo sfiorato ieri sera da Nadia Battocletti nei 5000 metri, oggi arrivano altre possibilità di medaglia per l’Italia dall’atletica leggera. Alle 20.15 sarà Mattia Furlani a salire in pedana, in finale per il salto in lungo. Poco dopo, alle 20.50, sarà invece il mezzofondista Pietro Arese a correre nella finale per i 1500 metri. In finale anche Sara Fantini per il lancio del martello. Ce la fa anche Larissa Iapichino, che stamattina si è guadagnata la finale del salto in lungo, che si disputerà giovedì.

Ma soddisfazioni potrebbero arrivare oggi anche dagli sport di squadra, con il “Setterosa” della pallanuoto femminile che sfiderà i Paesi Bassi nei quarti di finale e le ragazze della pallavolo che, sempre nei quarti di finale, dovranno battere le serbe. Attesa anche per l’esito della prova di Matteo Zurloni nell’arrampicata sportiva, attualmente al primo posto nel Ranking internazionale.

“Gareggerò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada”, ha invece detto Gianmarco Tamberi, oro di Tokyo nel salto in alto e portabandiera, che solo pochi giorni fa era in ospedale per problemi renali. Atterrato ieri a Parigi, “Gimbo” inizierà la sua Olimpiade domani intorno alle 10 con le qualificazioni, sperando di approdare alla finalissima prevista per sabato 10 agosto. Da lui il presidente del Coni Giovanni Malagò si aspetta “un altro miracolo”, come ha dichiarato oggi intervistato da La Stampa. “Lo sappiamo: nelle condizioni di difficoltà si gasa. E sono sicuro che andrà così anche questa volta”, ha assicurato Malagò.