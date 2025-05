Borse, dopo il lunedì nero Tokyo rimbalza a +10,2%. Piazza Affari a -0,7%

MADRID. – Dopo il lunedì nero che ha visto la Borsa di Tokyo segnare la maggiore flessione giornaliera di sempre, con l’indice di riferimento Nikkei che ha ceduto il 12,40%, oggi è arrivato il rimbalzo: chiude infatti a +10,23%, a 36.675,46 punti, registrando la più grande impennata in una singola seduta della sua storia.

A seguire le altre Borse asiatiche: a Seul il Kospi cresce del 3,8% e il Kosdaq del 6,3%, Taiwan ha concluso in aumento di oltre tre punti percentuali, mentre Hong Kong invece scende a -0,2%. Se ieri a pesare sono stati i timori di una recessione negli Stati Uniti, l’aumento dello yen e le tensioni internazionali (soprattutto tra Israele e Iran), oggi a preoccupare gli analisti e gli operatori, nonostante la ripresa, è la volatilità.

In Europa, infatti, prevale l’incertezza dovuta alla volatilità dei mercati: dopo una partenza lievemente positiva, gli indici delle Borse europee si muovono attorno alla parità. Nella situazione di incertezza, Piazza Affari sale dello 0,2%, con lo spread Btp-Bund attorno ai 146 punti dell’avvio, per poi riscendere a -0,7%, con lo spread tra Btp e Bund a 149 punti base. Infine, il dollaro è in aumento dell’1% sullo yen, mentre l’euro è in calo del -0,3% sul dollaro a quota 1,091.