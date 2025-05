Medio Oriente, Abbas: “Haniyeh ucciso per prolungare la guerra”

MADRID. – La Striscia di Gaza deve tornare sotto il controllo delle legittime autorità palestinesi. Così in un’intervista alla RIA Novosti il presidente palestinese Mahmoud Abbas secondo il quale “L’amministrazione di Gaza deve essere gestita sotto gli auspici dell’OLP – di cui lo stesso Abbas è presidente – e del legittimo governo palestinese. Ci opponiamo fermamente ai piani israeliani che prevedono delle non precisate soluzioni temporanee”, ha dichiarato Abbas sottolineando che l’OLP si dichiara pronta ad aderire ai negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Sempre all’agenzia di stampa nazionale russa, Abbas ha dichiarato che l’Autorità nazionale palestinese (ANP) non ha mai rifiutato i negoziati con Israele e ha ricordato che diversi anni fa egli stesso aveva accettato un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu attraverso la mediazione della Russia. “Abbiamo più volte concordato di incontrare Netanyahu a Mosca su invito del presidente Putin, che, come tutti gli amici russi, gode della nostra fiducia”, ha detto Abbas.

“Confermiamo – ha aggiunto il presidente palestinese – che la strada per raggiungere la pace e la sicurezza globale passa attraverso una soluzione politica basata su risoluzioni internazionali e sull’iniziativa di pace araba. Non abbiamo rifiutato gli incontri con la parte israeliana, ma loro si sono allontanati dalla via pacifica”.

Per Abbas, inoltre, “non c’è dubbio che lo scopo dell’assassinio di Ismail Haniyeh sia quello di prolungare la guerra ed espanderne la portata”. Tale azione infatti, “avrà un impatto negativo sui negoziati in corso per porre fine all’aggressione e ritirare le truppe israeliane da Gaza”.

“Consideriamo questo un atto codardo e uno sviluppo pericoloso nella politica israeliana”, ha aggiunto Abbas ribadendo che “le autorità di occupazione israeliane sono tenute ad abbandonare le loro ambizioni e a cessare le loro azioni aggressive contro il nostro popolo e la nostra causa, a rispettare il diritto internazionale e ad attuare l’Iniziativa di pace araba, nonché un cessate il fuoco immediato e duraturo e il ritiro dalla Striscia di Gaza”.