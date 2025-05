Parigi 2024: venezuelana Joselyn Brea 14ª nella finale dei 5000 metri

CARACAS. – Anche se non é riuscita ad entrare in zona medaglie, la venezuelana Joselyn Brea ha tagliato il traguardo dei 5000 con il suo caratteristico sorriso. Per la sportiva di 29 anni, essere tra le protagoniste della finale era giá una vittoria. Infatti, la Brea era stata costretta a saltare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Joselyn Brea, ha completato i 5000 metri con un crono di 15:17.04 che gli sono valsi il 14º posto nella graduatoria finale.

La corsa é stata vinta dalla keniota Beatrice Chebet che ha tagliato il traguardo con un tempo di 14:28.56. L’olandese Sifan Hassan si é appesa al collo la medaglia d’argento con un tempo di 14:30.61, mentre l’azzurra Nadia Batocletti é salita sul terzo gradino del podio con un crono di 14:31.64.

Per la venezuelana Brea ci sará tempo di rifarsi, domani sará impegnata nei 1.500 metri. La partenza é fissata alle 4:05 del mattino (ora di Caracas).

Nella lotta greco romana, categoria 60kg, il venezuelano Raiber Rodríguez é stato eliminato agli ottavi di finale dal cinese Liguo Chao con un punteggio di 5 – 3. Nel turno precedente Rodríguez aveva avuto la meglio sull’azero Murad Mammadov (6 – 5). Rodríguez é stato ripescato per lo spareggio dove in caso di vittoria avrá possibilitá di giocarsi una medaglia.

Nella lotta, categoria 68 chilogrammi, Soleimy Caraballo é stata battuta dalla giapponese Nonoka Ozaki con il punteggio di 10 – 0 negli ottavi di finale.

Nell’equitazione, Luis Fernando Larrazabal, dopo aver commesso alcuni errori ha chiuso al 44esimo posto.

Domani, il Venezuela avrá in gara a Joselyn Brea nei 1500 metri (alle 4:05 del mattino, ora di Caracas), Raiber Rodríguez nella lotta greco romana (alle 5:00 del mattino) e Rosa Rodríguez nel lancio del martello (alle 13:57).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)