Erc accusa Puigdemont di seminare l’odio e di alimentare la divisione dell’indipendentismo

Erc ha accusato Puigdemont e il suo partito, Junts, di voler far saltare l’accordo con il PSC

MADRID – Cortocircuito tra Erc e Junts. Ai repubblicani non sono piaciute le espressioni di Carles Puigdemont, il cui scopo è quello di far saltare l’accordo tra repubblicani e socialisti.

Il leader de Junts ha accusato Erc di aver facilitato il suo “arresto” nell’istante in cui ha deciso di caldeggiare l’investitura di Salvador Illa. Parole assai dure che riflettono quanto siano distanti le posizioni tra i due blocchi indipendentisti. Per i repubblicani, Puigdemont, con le sue parole, ha superato ogni limite.

Erc, in un comunicato, ha commentato che il ritorno di Puigdemont è frutto di “una decisione personale e non collettiva”. E ha aggiunto che “si indica la militanza di Erc come la colpevole e non i veri responsabili della repressione”. Ha quindi accusato il leader di Junts “di alimentare l’odio all’interno dell’indipendentismo” e di voler “escludere Erc dal movimento “rendendo ancora più profonde le debolezze che hanno provocato la perdita della maggioranza indipendentista nel Parlament”. Ha quindi affermato che per i repubblicani, quanto affermato da Puigdemont, “è offensivo, pericoloso e sarebbe necessaria una rettifica”.

Anche Lluis Llach, presidente dell’ “Assemblea Nacional Catalana”, è stato assai duro nei confronti di Erc. Leader del movimento molto vicino alle posizioni di Junts, ha scritto su X: “Miopi nella visione del Paese ed egocentrici nella loro piccolezza. Gli strateghi di Erc sono così piccoli che vogliono farci credere che il presidente in esilio ora torna per infastidirli”.

Puigdemont, Junts, ANC e altri movimenti secessionisti radicali esercitano pressione su Erc per complicare l’investitura di Salvador Illa.

Laura Borrás, in dichiarazioni a “Catalunya Radio”, ha assicurato che Junts farà fronte nella difesa di Carles Puigdemont quando questi tornerà nella Catalogna. Borrás ha sostenuto che l’arresto del leader di Junts “non farebbe esplodere l’investitura di Illa” ma la democrazia spagnola. A suo avviso “dimostrerebbe che la magistratura agisce al di fuori del Potere Legislativo”

In quanto all’accordo Erc-Psc ha commentato che “è una pessima notizia per il Paese” poiché i repubblicani hanno “dato priorità all’asse ideologico rispetto alla nazione”.

Il tentativo di Puigdemont e di Junts è di provocare l’implosione di Erc che attraversa una grave crisi interna. Per il momento i tentativi sono caduti nel vuoto ed Erc ha scommesso su una politica più pragmatica. La coesione di Erc, così come le sue debolezze, probabilmente emergeranno con tutta la loro violenza nel corso dell’Assemblea in cui saranno rinnovate le principali cariche dirigenziali.

Redazione Madrid