Olimpiadi Parigi 2024: venezuelana Robeilys Peinado vola in finale nel salto con l’asta

CARACAS. – Andate in archivio le qualificazioni del salto con l’asta femminile sulla pedana dello Stade de France, adesso i riflettori sono puntati sulle finali di mercoledì 7 agosto. Scenderanno in pedana ben 20 atlete per conquistare le medaglie a cinque cerchi, tra le protagoniste in gara ci saranno la venezuelana Robeilys Peinado (26 anni) e le italiane Roberta Bruni (30 anni) ed Elisa Molinarolo (30 anni).

L’astista “caraqueña” ha superato i 4.20 metri nel primo tentativo e poi é riuscita a saltare 4.40 metri per entrare nella top 10. In tre occasioni ha cercato di raggiungere i 4.55 ma senza riuscirci.

Mentre le azzurre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo hanno effettuato una progressione perfetta nella qualificazione odierna, con tre salti puliti (4.20, 4.40 e 4.55) e nessun nullo. Un ruolino di marcia immacolato, proprio come l’australiana Nina Kennedy, la statunitense Katie Moon, la svizzera Angelica Moser e la ceca Amalie Svabikova. In tutto sono state 11 le astiste capaci di saltare 4.55, con alle loro spalle un ex aequo di massa (ben 9 atlete) al 12° posto con 4.40 in prima prova. Essendo almeno dodici le finaliste previste da regolamento, tutte le ragazze appaiate in 12ma posizione verranno dunque ammesse all’ultimo atto.

La Peinado spera di migliorare la prestazione di Tokio 2020, dove chiuse all’ottavo posto con un salto di 4.50 metri. In questo 2024, il suo miglior salto é stato il 4.53 effettuato nel Meeting di Eugene nella Diamond League.

La finale del salto con l’asta é in programma mercoledí alle 13:00 (ora di Caracas).

La Peinado diventa la terza atleta venezuelana che centra le finale in questa edizione dei Giochi Olimpici dopo Joselyn Brea (in gara oggi pomeriggio nei 5000 metri) e Rosa Rodríguez (domani nel lancio del martello).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)