Più Europa lavora per un referendum sullo Ius soli, Magi chiama all’unità delle opposizioni

MADRID. – Il partito Più Europa sta preparando un quesito referendario per abrogare alcune parti della legge sulla cittadinanza del 1992. Il segretario del partito, Riccardo Magi, ha sottolineato l’urgenza di aggiornare una norma che considera “anacronistica rispetto alla mutata composizione della popolazione italiana” e “inadeguata alla sfida dell’inverno demografico”.

“Si tratta di una questione di diritti basilari e di civiltà”, ha affermato Magi, ricordando anche le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo recente viaggio in Brasile.

Il referendum sullo Ius soli sarà lanciato attraverso una piattaforma pubblica e gratuita di raccolta firme digitali, un metodo innovativo che mira a coinvolgere un ampio spettro di cittadini. Magi ha auspicato l’unione e l’impegno delle forze di opposizione, del Terzo Settore, della società civile, delle sigle sindacali e delle forze produttive del Paese per sostenere questa iniziativa.

“Abbiamo l’occasione di lanciare una stagione referendaria per i diritti, grazie alla conquista della firma digitale per cui ci siamo battuti, e di rivitalizzare lo strumento dei referendum che consentono ai cittadini di decidere davvero”, ha scritto Magi su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter.