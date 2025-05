Messico: giornalista sotto protezione ucciso a Celaya

MADRID – Il giornalista Alejandro Martinez Noguez è stato ucciso ieri nello stato messicano di Guanajuato, nel centro del Messico, nonostante fosse sotto la protezione della polizia. Le autorità locali hanno riferito che Noguez, specializzato in notizie di polizia, era sotto protezione dopo un tentativo di aggressione.

Noguez è stato assassinato da aggressori sconosciuti mentre viaggiava in macchina con le sue guardie del corpo. Il dipartimento di sicurezza della città di Celaya ha dichiarato che stava tornando dal lavoro al momento dell’attacco. “Civili armati a bordo di un furgone li hanno raggiunti e hanno sparato con le loro armi contro il veicolo designato dal comune per il trasporto e la scorta del giornalista,” si legge in un comunicato stampa.

Fonti della polizia hanno riferito all’Afp che le guardie del corpo di Noguez, agenti della polizia locale, hanno risposto al fuoco, ma un proiettile ha colpito alla testa il giornalista, che viaggiava sul sedile posteriore. L’agente di polizia alla guida del veicolo si è precipitato in ospedale, ma Noguez è deceduto poco dopo l’arrivo.

“Era un giornalista in pericolo (…) Era molto conosciuto a Celaya, un collega con molti anni di esperienza,” ha dichiarato Balbina Flores, rappresentante della ONG Reporters Without Borders in Messico. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una donna che si trovava a bordo di un altro veicolo, hanno aggiunto fonti della polizia.

L’omicidio di Noguez mette in luce ancora una volta il pericolo che i giornalisti affrontano in Messico, uno dei paesi più pericolosi al mondo per la professione giornalistica.