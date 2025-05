In breve, Ine: in calo la vendita di case

Madrid – Vendite di case in calo nel primo semestre dell’anno. È quanto emerge dai dati compilati dall’Istituto Nazionale di Statistiche (Ine). Stando all’Ine, nel corso dei primi sei mesi dell’anno la vendita di case ha registrato una caduta del 4,6 per cento, poco più di 14mila 600 transazioni in meno, se comparata con la prima metà del 2023.

Il calo nelle vendite di case è attribuito alla bassa offerta e all’alta domanda che hanno provocato l’incremento dei prezzi. Questo aumento è stato in parte moderato dal calo dei tassi d’interesse.

Redazione Madrid