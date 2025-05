In breve, CSM in cerca di consenso per eleggere il nuovo presidente

MADRID – Ancora in altro mare. Il Consiglio Generale della Magistratura non riesce a mettersi d’accordo sul nome del suo prossimo presidente. I venti membri, alla terza riunione dalla sua costituzione, non sono stati in grado di concordare un candidato di consenso. Per sbrogliare la situazione hanno deciso di riunirsi di nuovo nel corso del mese.

I dieci eletti su proposta del Psoe e i dieci eletti su suggerimento del Partito Popolare negoziano un candidato in grado di raccogliere la maggioranza necessaria – 12 voti – per essere eletto presidente.

L’apertura dell’Anno Giudiziario è prevista per il 5 settembre. Il Consiglio della Magistratura, stando a indiscrezioni, avrebbe già concordato una sessione plenaria straordinaria il 19 agosto, per affrontare questioni che richiedono una soluzione urgente anche se non c’è ancora un presidente.

