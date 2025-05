Pnrr, erogata quinta rata da 11 miliardi. Meloni: “Noi primi in Europa per obiettivi raggiunti”

MADRID. – Il percorso del PNRR ha raggiunto oggi un’altra tappa: la Commissione europea, infatti, ha versato all’Italia la quinta rata del PNRR, pari a 11 miliardi di euro. Il pagamento è arrivato in seguito alla valutazione positiva della Commissione, adottata formalmente lo scorso 2 luglio, connessa al conseguimento di 53 traguardi e obiettivi della quinta rata del PNRR italiano. Attualmente, con l’incasso della quinta rata, l’Italia si è confermata lo Stato membro UE che ha ricevuto l’ammontare maggiore di finanziamento, pari a 113,5 miliardi di euro, corrispondente al 58,4% delle risorse complessive del Piano.

“L’Italia è al primo posto in Europa per numero di obiettivi raggiunti e importo complessivo ricevuto – ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi – siamo stati i primi a richiedere il pagamento della quinta rata e siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della sesta rata del Piano. I recenti dati Istat sul PIL, che stimano una crescita acquisita nel primo semestre 2024 pari allo 0,7% e gli ultimi dati del rapporto Svimez, che nel 2023 evidenziano la decisa accelerazione del PIL nel Mezzogiorno, con un incremento di nuova occupazione pari al 2,6%, sono la riprova dell’efficace lavoro portato avanti dal Governo e dalle Amministrazioni titolari per il conseguimento degli obiettivi programmati e per l’attuazione di misure virtuose per la crescita economica strutturale dell’Italia”.

Nello specifico, i traguardi e gli obiettivi conseguiti con il pagamento della quinta rata riguardano quattordici riforme e ventidue investimenti in settori strategici per la modernizzazione della Nazione, tra cui la concorrenza, gli appalti pubblici, la giustizia, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, l’istruzione secondaria e terziaria, le infrastrutture, la sanità, la cultura, l’università e la pubblica amministrazione, con la messa a terra degli interventi per la transizione al digitale.

Soddisfatto anche Raffaele Fitto, ministro alle Politiche Europee, al PNRR, alle Politiche di Coesione e al Sud, che nella nota ha assicurato che il controllo sull’attuazione sarà incrementato: “Nei prossimi mesi, insieme all’attività di assessment propedeutica al pagamento della sesta rata il Governo intensificherà il monitoraggio sull’attuazione del Piano, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea e con tutte le Amministrazioni titolari, finalizzato al conseguimento degli obiettivi della settima rata, riservando particolare attenzione alle misure inserite nelle ultime tre rate, all’allineamento della piattaforma ReGiS, all’incremento della spesa e all’avanzamento procedurale e finanziario del Piano”.

Su X, invece, il ministro ha scritto: “Una buona notizia per l’Italia. La Commissione UE ha versato la quinta rata del PNRR pari a 11 miliardi a seguito del conseguimento di 53 obiettivi. L’Italia si conferma lo Stato Ue che ha ricevuto l’ammontare maggiore di finanziamento: 113,5 mld, il 58,4% delle risorse complessive”.

Critiche invece le opposizioni, in particolare il Partito democratico, sul versante dell’attuazione e della spesa dei fondi. Antonio Misiani, senatore e responsabile economia nella segreteria nazionale del Pd, sui social ha sottolineato che “la retorica trionfalistica del governo sul PNRR è scollegata dalla realtà. E la verità è che, a meno di due anni alla scadenza del Piano, a fine luglio abbiamo speso solo 52 miliardi dei 194 complessivi. Non sarebbe più utile concentrarsi su questo, invece di acclamare l’arrivo di risorse che, se non spenderemo, dovremo restituire?”.

Il capogruppo democratico nella Commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca, ha dichiarato: “Meloni continua a fare il gioco delle tre carte sul PNRR. Non siamo i primi purtroppo. Quanto ai traguardi e agli obiettivi raggiunti, dopo il pagamento della V rata, lo stato di attuazione del Piano arriva al 37% del totale del cronoprogramma assunto. È su questa base che va fatta una comparazione con altri Stati. Raccontare ogni volta i numeri assoluti del nostro avanzamento è del tutto fuorviante, considerato che siamo il Paese con il maggior numero di traguardi e obiettivi.

In termini percentuali scopriamo invece che ci sono 4 Stati più avanti dell’Italia. Quello che più ci preoccupa però, come stiamo denunciando da tempo, è lo stato di avanzamento della spesa dei progetti. Il dato che la Premier omette ogni volta è il seguente: siamo a meno del 50% di spesa complessiva rispetto alle risorse ottenute finora. La messa a terra dei progetti è in forte ritardo e dovremmo spendere circa 140 miliardi nei prossimi due anni. Ecco la verità, diradata la nebbia della propaganda di Governo”.

Anche il deputato dem Enzo Amendola, in un post sui social, è intervenuto sulla questione accusando l’Esecutivo di comunicare con toni propagandistici: “La propaganda del Governo sul PNRR è un disco rotto. Meloni celebra le rate del PNRR come se fossero Giochi senza frontiere. Se i ritmi di spesa non triplicheranno (ad oggi 52 miliardi su 194 miliardi) dovremo ridare indietro le risorse. Una figuraccia per l’Italia non solo per il governo”.