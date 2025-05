Olimpiadi Parigi 2024, ginnastica artistica: D’Amato oro ed Esposito bronzo, risultato storico

MADRID. – Clamorosa doppietta nella ginnastica artistica ai Giochi olimpici di Parigi. Dopo l’argento conquistato nella gara a squadre, Alice D’Amato e Manila Esposito hanno ottenuto un doppio podio leggendario alla trave nella Bercy Arena. D’Amato, settima in qualifica con 13.866, ha brillato con un esercizio eccezionale, totalizzando 14.366 (D:5.800-E:8.566) e conquistando l’oro. Esposito, che aveva chiuso le qualifiche al sesto posto con 13.966, ha conquistato il bronzo con un punteggio di 14.000 (D:5.800-E:8.200).

La cinese Yaqin Zhou, con un punteggio di 14.100 (D:6.600-E:7.500), ha dovuto accontentarsi dell’argento. Solo quinta la stella statunitense Simon Biles, che ha pagato una caduta.

La giornata segna un momento storico per l’Italia, poiché è la prima volta che il nostro paese conquista un podio olimpico individuale alla trave. Finora, l’unico podio olimpico individuale per l’Italia era stato conquistato da Vanessa Ferrari, con l’argento al corpo libero a Tokyo 2020.

Con queste nuove medaglie, l’Italia Team ha raggiunto un totale di 24 medaglie ai Giochi di Parigi, con 8 ori, 10 argenti e 6 bronzi. Per la spedizione italiana si tratta di un risultato che va oltre le più rosee previsioni e che proietta il movimento azzurro tra le grandi potenze del settore.

Bruni e Molinarolo in finale nell’asta femminile: è la prima volta per l’Italia

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo superano lo standard di 4.55 e volano in finale nel salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi, diventando le prime italiane a superare il turno eliminatorio in questa specialità a un’Olimpiade. Alessandro Sibilio si piazza quarto (48.43) nella propria batteria, rientra nel lotto dei tre corridori più veloci non qualificati e stacca il pass per le semifinali dei 400 ostacoli.

Nella prova femminile Ayomide Folorunso vince la prima batteria di ripescaggio in 55.07 e riesce ad avanzare al penultimo atto. Eliminate sia Rebecca Sartori sia Alice Muraro, quinta (55.44) e sesta (55.48) rispettivamente nella seconda e nella terza heat. Quinto posto (51.60) nella terza batteria dei 400 metri per Alice Mangione, che deve transitare dai ripescaggi per provare a dare l’assalto alla semifinale.