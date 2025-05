Papa Francesco: “Gli attacchi e le uccisioni non sono una soluzione, generano solo odio e vendetta”

MADRID. – Diversi gli argomenti e gli spunti di preghiera e riflessione di Papa Francesco in occasione dell’Angelus. La guerra su tutte, ovviamente: “Auspico che il conflitto il Medio Oriente non si estenda ancora di più”, dice il Papa che poi prega per le vittime “particolarmente i bambini innocenti” e le popolazioni coinvolte ovvero Palestina, Israele, e Libano oltre come al solito al Myanmar: “Si abbia il coraggio di riprendere il dialogo perché cessi subito il fuoco a Gaza e su tutti i fronti, si liberino gli ostaggi, si soccorrano le popolazioni con gli aiuti umanitari”.

Ma il riferimento più evidente all’attualità è quello all’imminenza di un possibile attacco iraniano su Israele: “Gli attacchi, anche quelli mirati, e le uccisioni non possono mai essere una soluzione. Non aiutano a percorrere il cammino della giustizia, il cammino della pace, ma generano ancora più odio e vendetta. Non soffocate la Parola del Dio della Pace ma lasciate che essa sia il futuro della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero. La guerra è una sconfitta”.

La situazione in Venezuela, nel Kerala e in Libano

Il discusso esito delle elezioni in Venezuela e le rivolte civiche sono l’altro grande tema: “Rivolgo un accorato appello a tutte le parti a cercare la verità, ad esercitare moderazione, ad evitare ogni tipo di violenza, a comporre i contenziosi con il dialogo, ad avere a cuore il vero bene della popolazione e non interessi di parte”, dice il Pontefice. Il discorso si sposta poi in India e in particolare nel Kerala devastato dalle piogge. La preghiera del Papa è per la gente di quella regione, ma anche per il Libano “che soffre tanto”, con riferimento all’esplosione nel porto di Beirut.

La riflessione religiosa

La riflessione religiosa riparte dall’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci sull’invito che Gesù fa alla folla a riflettere sull’accaduto. “Il segnale era chiaro – dice il Papa – se ciascuno dona agli altri ciò che ha, con l’aiuto di Dio, anche con poco tutti possono avere qualcosa”. Ma la gente, sottolinea il Pontefice “non ha capito. La loro attenzione si è concentrata solo sui pani e sui pesci, sul cibo materiale, che è finito subito. Non si sono accorti che quello era solo uno strumento, attraverso cui il Padre, mentre saziava la loro fame, rivelava loro qualcosa di molto più importante. Il vero pane, era ed è Gesù, il suo Figlio amato fatto uomo venuto a condividere la nostra povertà per guidarci, attraverso di essa, alla gioia della comunione piena con Dio e con i fratelli”.

Non solo le cose materiali

Papa Francesco ricorda così a tutti che “le cose materiali ci aiutano ad andare avanti e sono importanti, ma non riempiono la vita: solo l’amore lo può fare. E perché ciò accada la strada da imboccare è quella della carità”. L’esempio sono le famiglie e in particolare i genitori “che faticano tutta la vita per crescere bene i figli e lasciare loro qualcosa per il futuro”. E ancora: “il messaggio del papà e della mamma, il loro lascito più prezioso, non sono i soldi: è l’amore con cui donano ai figli tutto quello che hanno, proprio come fa Dio con noi”.