Olimpiadi Parigi 2024: venezuelana Rosa Rodríguez vola in finale nel lancio del martello

CARACAS. – Giornata storica per il Venezuela! L’atleta Rosa Rodríguez si qualifica per la finale del lancio del martello nei Giochi Olimpici Parigi 2024. Nella splendida cornice dello “Stade de France”, Rosa con un lancio di 71.76 metri nel terzo tentativo ha tagliato il biglietto d’ingresso tra le migliori del mondo nella specialità.

“Sono felicissima! Felice per il lavoro svolto che ha dato i suoi frutti, lo avevamo pianificato e tutto é filato per il verso giusto” – ha dichiarato in un comunicato stampa del Comité Olímpico Venezuelano la sportiva nata ad Acarigua il 2 luglio 1986, aggiungendo – “É stato in girone difficile, sei atlete si sono qualificate con il registro minimo, questo ti mette piú pressione, però controllando la tensione si possono fare grandi cose”

Per la 38enne questa di Parigi 2024 é la quarta partecipazione in un evento a cinque cerchi, questa é la seconda volta in cui riesce a qualificarsi alla seguente fase. Il precedente risale all’edizione di Rio nel 2016.

La finale del lancio del martello si svolgerá martedí 6 agosto all’1:57 (ora di Caracas).

Nel ciclismo, il venezuelano Orluis Aular ha completato i 273 chilometri della prova che ha attraversato le principali strade di Parigi in un tempo di 6:26:57. Questa prestazione gli ha permesso di chiudere al 53esimo posto nella graduatoria finale. Per Aular, questa é stata la sua seconda presenza ai giochi olimpici dopo quella di Tokio 2020.

Nel tiro a segno, il venezuelano Douglas Gómez nella modalitá “pistola rapida” 25 metri ha chiuso al 29º posto con un punteggio di 569-12X.

Oggi la delegazione venezuelana sará impegnata nelle seguenti discipline sportive: 5.000 metri (atletica), equitazione, lotta e salto con l’asta,

L’atleta Joselyn Brea parteciperá alla finale dei 5.000 metri ed avrá la possibilitá di appendersi al collo una medaglia. La sua prova é in programma alle 15:15 (ora di Caracas).

Alle 4:40, sará il turno di Robeilys Peinado nel salto con l’asta. Mentre alle 8:00, gli sguardi di tifosi venezuelani si sposteranno nella prova di equitazione dove sará impegnato Luis Fernando Larrazabal.

Infine nella lotta saranno impegnati Raiber Rodriguez e Soleymi Caraballo.

Rodriguez sfiderá, alle 9:20 del mattino, l’azero Murad Məmmədov nella categoria 60 chilogrammi. Mentre la Caraballo affronterá la giapponese Nomoka Ozaki (9:42 del mattino) nella categoria 68 chilogrammi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)