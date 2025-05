Approvata proposta PD per rafforzamento servizi consolari, Vecchi: “Un passo avanti per i diritti degli italiani all’estero”

ROMA. – L’approvazione da parte della Camera dei Deputati della proposta di legge del Partito Democratico per il rafforzamento dei servizi consolari rappresenta una vittoria significativa per i diritti di cittadinanza degli italiani residenti all’estero. La legge, il cui primo firmatario è Toni Ricciardi, è stata accolta con soddisfazione dal Responsabile per gli italiani nel mondo del PD, Luciano Vecchi.

“Questo provvedimento è un grande risultato nell’impegno per i diritti e la dignità degli oltre sette milioni di italiani residenti all’estero,” ha dichiarato Vecchi. “Con l’approvazione del Senato, prevista entro la fine dell’anno, saranno disponibili dal 2025 quattro milioni di euro aggiuntivi per potenziare le strutture dei consolati italiani. Questo finanziamento permetterà di accelerare le tempistiche di rilascio e rinnovo dei passaporti e di migliorare, in generale, tutti i servizi consolari”.

Vecchi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa portata avanti dai parlamentari del PD eletti all’estero, definendola una risposta concreta alle esigenze di chi lavora, studia e vive nei cinque Continenti. “Grazie a questa legge, diamo sostanza a uno dei diritti basilari di cittadinanza: l’accesso ai documenti di identità,” ha affermato.

L’esponente del PD ha poi richiamato l’attenzione del Governo e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) sull’importanza di utilizzare correttamente le nuove risorse per migliorare anche le condizioni dei lavoratori negli uffici consolari. “È fondamentale garantire inquadramenti e trattamenti stabili ed equi per chi opera quotidianamente al servizio dei nostri connazionali all’estero,” ha concluso Vecchi.

Con questa approvazione, il Partito Democratico ribadisce il suo impegno nel tutelare e rafforzare i diritti degli italiani nel mondo, contribuendo a una gestione più efficiente e dignitosa dei servizi consolari.