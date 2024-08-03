Olimpiadi Parigi 2024: venezuelana Joselyn Brea vola in finale nei 5.000 metri

CARACAS. – Ottime notizie per la spedizione venezuelana che partecipa ai Giochi Olimpici Parigi 2024, l’atleta Joselyn Brea si qualifica per la finale dei 5.000 metri.

La Brea é scesa in pista nel secondo heat completando il percorso con un crono di 15:02.89, prestazione che gli ha permesso di chiudere all’ottavo posto e qualificarsi per la finale dove si é giá garantito il diploma olimpico, ma potrebbe anche vincere una medaglia.

Nel suo heat la vincitrice é stata la keniana Beatrice Chebet con un tempo di 15:00.73, alle sue spalle sono arrivate l’etiope Medina Eisa (15:00.82) e l’australiana Rose Davies (15:00.86). La finale é in programma lunedí alle 15:15 (ora di Caracas).

Nella scherma la squadra di spada maschile del Venezuela ha perso le due sfide disputate contro Gippone e Italia.

Nel primo match é stata superata per 33 – 39 dai nipponici, che sono i campioni del mondo in carica.

L’incontro contro gli spadaccini azzurri si é concluso con il punteggio di 45 – 34 in favore della nazionale del “Bel Paese”. L’Italia non é riuscita ad entrare in zona medaglie.

Le finaline della spada maschile a squadre si sono concluse con la vittoria (45 – 36) degli Azzurri sul Kazakistan per il quinto posto e con il successo (41 – 35) del Venezuela sull’Egitto per la settima posizione.

Questa nazionale vinotinto passerá alla storia non solo per essersi garantita un diploma olimpico, ma anche come la prima squadra dove ci sono tre fratelli in rosa.

Domani, sarà il turno di Orluis Aular nel ciclismo. Il campione nato a Nirgua, nello stato Yaracuy, il 5 novembre 1996 salirà in sella alla sua bici alle 5:00 del mattino (ora di Caracas).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)