CIDH condena violenta represión de protestas en Venezuela

CARACAS – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron las violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas postelectorales en Venezuela.

Las organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país desde el pasado lunes, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin actas de los votos ni auditorias y verificaciones legales.

De acuerdo a la organización Monitor de Victimas, hasta el viernes se habían registrado 19 muertos, incluyendo dos menores de edad, decenas de heridas y más de 1200 detenidos en manifestaciones en todo el país. Al menos 9 de estas víctimas murieron por heridas de armas de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza, lo que consideran como ejecuciones extrajudiciales.

Con denuncias por las irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos al proceso de auditoría ciudadana, los ciudadanos salieron a las calles a manifestarse.

Según la CIDH y RELE, al menos 115 de estas protestas han tenido una represión violenta por parte del Estado, “tras la previa advertencia del entonces candidato Nicolás Maduro de que podría haber ‘un baño de sangre y una guerra civil en el país’”, menciona el comunicado.

Denuncias y videos en las redes sociales muestran la detención selectiva de miembros y testigos de mesas electorales, así como de simples manifestantes en sus casas, sin órdenes de arresto, irrumpiendo en sus residencias,

El mandatario ha calificado de “terroristas” y “fascistas” a los manifestantes y anunció la construcción de dos cárceles para estos arrestados, mientras el fiscal general Tarek William tachó de “desadaptados” a los protestatarios, y habló de la necesidad de que sean “reeducados”, y de “depurar la sociedad” de estas personas que, sostiene, actúan bajo órdenes de grupos criminales.

Ya anteriormente, el fiscal aseguró que la oposición arrojaba “salsa de tomate” a los manifestantes para simular la sangre y denunciar que eran heridos para mal poner al gobierno.

En el comunicado, la CIDH exigió a las autoridades “césar inmediatamente las prácticas violatorias de derechos humanos” y no criminalizar a quienes asisten a las protestas, incluyendo a los periodistas que las cubren.

De su lado, el Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome medidas “urgentes” en Venezuela ante lo que califican como una “escalada de crímenes de lesa humanidad”.

Los expertos afirmaron que el patrón de represión en las actuales protestas se asemeja a los ataques generalizados y sistemáticos contra civiles que ocurren desde el año 2014, y que han llevado a la apertura de una investigación contra Venezuela en ese organismo.

Los denunciantes señalaron que los atropellos quedaron registrados en videos de “uso de la fuerza contra civiles, malos tratos y otros actos inhumanos”.

“La situación se ha agravado rápidamente. El 1 de agosto de 2024, el fiscal general de Venezuela informó de 1.062 detenciones. Respetadas organizaciones no gubernamentales localestambién han denunciado 43 casos de desaparición forzada y al menos 23 asesinatos”, expone la comunicación del Panel de Expertos de la OEA.

Redacción Caracas