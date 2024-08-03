19 muertos y más de 1200 detenidos en Venezuela a causa de las protestas electorales

CARACAS – La organización Monitor de Victimas según su reciente reporte, afirma que 19 personas han perdido la vida durante las jornadas de manifestaciones registradas en los últimos días en Venezuela, siendo el Distrito Capital el que tiene la mayor cantidad de muertes (6) y movilizaciones.

Los otros decesos registrados hasta este viernes a mediodía son en los estados Aragua (5); Zulia y Miranda (2), Yaracuy, Táchira, Carabobo y Bolívar (1 fallecido).

Según Monitor de Víctimas en el 35% de las muertes por protestas no se ha determinado el victimario.

Referente a los detenidos, según cifras del gobierno han detenido a 1200 “violentos manifestantes” y esperan captura a 1.000 más, según prometió Nicolás Maduro, y advirtió que serán llevados a las cárceles de Tocorón y Yare.

Maduro señala que los jóvenes han sido entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile, y ratifica que circulan videos que muestran dónde fueron entrenados.

El mandatario aseguró que en los últimos días los manifestantes quemaron más de 300 módulos policiales en el país y culpa a María Corina Machado y Edmundo González de desestabilizar al país y liderar un golpe de Estado en su contra.

Redacción Caracas