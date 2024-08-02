Erc voterà l’investitura di Salvador Illa come presidente della Generalitat

Marta Rovira ha avvertito che il voto di Erc non sarà un assegno in bianco ma un “sì” “vigilante ed esigente”

MADRID – Sarà un “sì” “vigilante ed esigente”. Lo ha assicurato Marta Rovira, Segretaria Generale di “Esquerra Republicana de Catalunya”. Lo ha fatto dopo che la militanza approvasse l’accordo raggiunto da Erc e il Partito Socialista Catalano. È stata una votazione “stretta”. I “si” sono stati 3.397 (53,5 per cento), i “no” 2.847 (44,8 per cento) e gli astenuti 105 (1,7 per cento).

Il voto positivo all’accordo raggiunto dai socialisti e i repubblicani non ha cancellato il clima di diffidenza che caratterizza le relazioni tra i due protagonisti della politica catalana. È tale la cautela dei repubblicani che Rovira ha avvertito Illa, e il resto dei socialisti, che in caso di venir meno alla parola data, Erc renderà assai difficile la continuazione del Governo regionale di Illa e del governo centrale di Sánchez. La minaccia è il ritiro dei sette voti repubblicani.

Rovira ha affermato che la militanza, con il suo voto, ha voluto dare indicazioni precise: pur essendo l’accordo raggiunto “molto buono” è “poco credibile” perché non si ha fiducia nel PCS. E nella politica credibilità e fiducia sono merci preziose.

La consultazione interna ha registrato una partecipazione record. I militanti che hanno votato sono stati 6.349, il 77 per cento del totale degli iscritti. La base di Erc ha risposto alla convocazione nonostante la profonda crisi aperta dalle quattro sconfitte elettorali consecutive. L’attuale leadership è stata messa in discussione dalla base. La stessa Rovira ha riconosciuto la necessità di una profonda rinnovazione dei vertici del partito. E questo probabilmente avverrà nel Congresso Straordinario di novembre.

L’investitura di Illa, ormai una certezza dopo la consultazione, aprirà un nuovo corso nella politica catalana. La Catalogna non aveva un presidente socialista dal 2010. L’accordo tra Erc e Psc ha anche messo in evidenza le crepe interne nel Psoe che indeboliscono la posizione del premier.

Redazione Madrid